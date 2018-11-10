HABER

Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 01:33 | Son Güncelleme

Kadıköylüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek. Kadıköy Belediyesi'nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6,5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.

Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yılında Kadıköy’de gerçekleştirilecek “ATA'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda bir araya gelecek. 2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen saygı zincirine tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak destek verecek.

Geçtiğimiz yıllarda binlerce Kadıköylü'nün katıldığı zincir, Maltepe Sahili’ne kadar uzamış, 2’li, hatta 3’lü sıralar oluşturulmuştu. Bu yıl daha büyük bir katılımın beklendiği, 10 Kasım Cumartesi günü saat 08.00’dan itibaren oluşturulacak olan “Ata’ya Saygı Zinciri”ne herkes davetli.

TARİH: 10 KASIM CUMARTESİ

SAAT: 08:00

YER: Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arası

BASIN İÇİN BULUŞMA NOKTASI: Caddebostan Balıkadamlar Kulübü (Caddebostan Migros’un 100 m ilerisi)

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Türkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandıTürkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy 10 Kasım mustafa kemal atatürk 10 Kasım Atatürk Haftası mesajı saygı zinciri ATA'ya Saygı Zinciri

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Necmettin Özçelik: Atatürk'ün savaştığı hasımları bile cenazesine geldi

Necmettin Özçelik: Atatürk'ün savaştığı hasımları bile cenazesine geldi

Türkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandı

Türkiye'nin ilk Atatürk çizgi filmi yayınlandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.