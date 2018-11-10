Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yılında Kadıköy’de gerçekleştirilecek “ATA'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda bir araya gelecek. 2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen saygı zincirine tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak destek verecek.

Geçtiğimiz yıllarda binlerce Kadıköylü'nün katıldığı zincir, Maltepe Sahili’ne kadar uzamış, 2’li, hatta 3’lü sıralar oluşturulmuştu. Bu yıl daha büyük bir katılımın beklendiği, 10 Kasım Cumartesi günü saat 08.00’dan itibaren oluşturulacak olan “Ata’ya Saygı Zinciri”ne herkes davetli.

TARİH: 10 KASIM CUMARTESİ

SAAT: 08:00

YER: Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arası

BASIN İÇİN BULUŞMA NOKTASI: Caddebostan Balıkadamlar Kulübü (Caddebostan Migros’un 100 m ilerisi)

