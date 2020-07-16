Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga!

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre yoldan geçen kâğıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında yan baktın tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeden ayrılan kâğıt toplayıcısı bir süre sonra yakınlarıyla birlikte tekrar olay yerine döndü. Kâğıt toplayıcıları ellerindeki sopalarla gence saldırmaya başladı. Bu sırada kâğıt toplayıcılarının önüne geçen bir kadın yeğenini korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 polis, kavgayı ayıramayınca havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen durmayan saldırganlar, sopalarla, tartıştıkları gence vurmaya devam etti. Polis, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaşanan olay sonrası polis, 9 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"10 DAKİKA SONRA BİR ARAÇLA GELDİLER"

Olayı gören Gökhan Darı, "Kâğıt toplayan arkadaşlarla yoldan geçen 2 kişi kavga ettiler. Olayın tam detayını bilmiyorum ama ciddi bir kavga yaşandı. Çocuklar arkadaşın kafasını baya bir kanattılar, yardılar. Ondan sonra kafası yarılan çocuk onları kovalayınca kaçtılar. 10 dakika sonra 10 -15 kişi bir araçla buraya geldi. Sopalarla bıçaklarla geldiler. Polis çağırmıştık. Polis gelince ayırabilmek için havaya 9-10 el ateş etti. Ancak o şekilde ayırdılar. Ondan sonra topladılar hepsini bir şekilde götürdüler. Gencin çok ciddi bir kanaması vardı. Kafatası yarılmıştı. Ama yine sağlıklıydı. Müdahale etmeye çalıştık ama tabi o kadar giremedik. Çok ciddi bıçaklar vardı. Müdahale edebildiğimiz kadar ettik. İster istemez korku yaşandı, sokaktan geçenlerin üzerine sopalar fırlatıldı" dedi.