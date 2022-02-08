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Kadıköy'de çukura düşen tekel sahibi: Bir nevi korku filmi gibiydi

08.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme olmuş, çökme nedeniyle binanın girişinde bulunan tekel dükkanı sahibi Ömer Kaçağan da oluşan çukura düşmüştü. Olay sonrası konuşan Kaçağan, ''Üstüme toprak kaydı, taşlar düştü. Çok şükür hayattayım. Sadece bacağımda sıyrıklar var. Bir nevi korku filmi gibi bir şeydi aşağısı. Kaldığımız yerden hayat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de çukura düşen tekel sahibi: Bir nevi korku filmi gibiydi

Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde yaşanan çökme sonucu binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi kullanılmayan foseptik çukuruna düşmüştü. 6 metre derinliğindeki çukur dün belediye ekipleri tarafından dolduruldu, üzeri asfaltla kapatıldı. Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "30 dakika çukurda kaldım. Üstüme toprak kaydı, taşlar düştü" dedi.

''MEYVE SUYU DOLABIYLA BERABER BEN DE DÜŞTÜM''

İş yerinin önünde oluşan çukura düşen Ömer Kaçağan, “Akşam saat 19.30 sıraları müşterimle telefonla konuşuyordum. O esnada burada geçmişte kalan bir su kuyusu varmış, 50 yıl öncesine ait. Üstü daha önce kapatılmış. Tabii 50 yıllık süre içerisinde erozyona uğrayınca o kısım çökme yapmış. Tabii biz bunun farkında değiliz. Bina olarak da farkında değiliz. Ben burada sekiz yıllık esnafım. Meyve suyu dolabıyla beraber ben de düştüm. Allah korudu. 6 metre düştüm. Yaklaşık 30 dakika aşağıda kaldım. Sonra bazı müşterilerim var, onlar geldi o esnada. Mahalleli toplandı, kurtarmaya çalıştılar. İtfaiye istedim. Çünkü aşağıda üstüme toprak kaydı, taşlar düştü. Bir tehlike arz ediyordu. Hem onlar için hem benim için, özellikle benim için. Sonra itfaiye geldi. 30 dakika sonra da yaptıkları inceleme sonucunda merdiven indirdiler. Kendi düştüğüm gibi merdivende kendim çıktım.

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''KORKU FİLMİ GİBİYDİ''

Allah korudu. İki tane kola dolabım gitti. Tentem ve tesisatlarım gitti. Onlar halledilecek şeyler. Ben çok şükür hayattayım. Sadece bacağımda sıyrıklar var. Çünkü sağımda demir vardı, cam kırıldı, dolapların camları kırıldı. Bir nevi korku filmi gibi bir şeydi aşağısı. Kaldığımız yerden hayat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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