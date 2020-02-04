Kadıköy'de fidye operasyonu! Polis adım adım takip etti

Olay, 26 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de yaşandı. Afganistan uyruklu Faizullah R. (18) arkadaşı Hayatullah A. (20)'nın kaçırıldığını ve kaçıran kişiler tarafından Hayatullah A.'ya işkence yapıldığını, serbest bırakılması için ise 4 bin Dolar fidye talep edildiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Faizullah R.'nin ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayatullah A.'nın yakınları aracılığıyla kaçıran kişiler ile buluşma ayarlayan polis, buluşma noktası olarak Kadıköy Tarihi Salı Pazarının önünü belirledi. Buluşma noktasına gelen iki şüpheli, polis tarafından takibe alındı. Emniyet ekipleri, Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüphelileri Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İŞKENCEDE KULLANILAN ALETLER ELE GEÇİRİLDİ



Yakalanan 2 şüphelinin ifadelerini alan polis, kaçırılan Hayatullah A.'nın Beykoz Yeni Mahallede bulunan bir evde tutulduğunu belirledi. Adresi tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis, kaçırılan Hayatullah A.'yı kurtarırken, evde bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve yaşı küçük olan M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise işkencede kullanıldığı öğrenilen 2 bıçak, demir zincir, bez parçası ve 1 metrelik elektrik kablosu ele geçirildi.