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Kadıköy'de ilginç anlar! Yolcu almak istemeyen taksiciyi zorla direksiyona oturttular: "Bin arabaya!"

14.06.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de 3 kişi taksiye binmek istedi. İddialara göre taksici yolcuları almak istemeyince öfkeli yolcular taksiciyi önce tartakladı sonra zorla direksiyona oturttu. İlginç anlar saniye saniye kaydedildi.

Son dönemde yaşanan taksi-yolcu tartışmalarına bir yenisi eklendi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen bir olayda taksicinin kendilerini almak istemediği 3 yolcu taksiciyi önce tartakladı sonra zorla direksiyona oturttu.

"SEN HAYIRDIR BENİ ALMIYORSUN, GEÇ DİREKSİYONA!"

Yolcularla taksici arasındaki o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların taksiciye "Sen hayırdır beni almıyorsun, geç direksiyona" diyerek bağırdığı görüldü.

Görüntülerde yolcuların taksiyi yumrukladığı görülürken yolculardan birisi "Götüreceksin beni, sen kimsin lan" diyerek bir kişinin boğazına sarıldı. Ardındansa taksiciyi kovaladıkları görüldü.

Yolcular etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında taksiciyi tartaklayarak arabaya oturttu.

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