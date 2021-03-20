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Kadıköy'de 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi

20.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de kadınlar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından eylem yaptı.

Kadıköy'de 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi

Kadıköy'de toplanan kadınlar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından eylem yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Fidan Ataselim, "2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni herkes savunarak imzaladı. Türkiye bu sözleşmeyi ilk imzalayan oldu, şimdi 'İmzayı geri çekiyoruz' hamlesi bütün toplumdaki kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi'ni her tartışmaya açtıklarında kadınlar daha çok öldürülüyor." dedi. (DHA)

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