HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadıköy'de istek şarkı cinayetinde sanığa verilen ceza belli oldu!

Kadıköy'de istek şarkı cinayetinde sanığa verilen ceza belli oldu!

08.07.2024 18:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren şahısın davası bugün görüldü. Sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de istek şarkı cinayetinde sanığa verilen ceza belli oldu!

Kadıköy’de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz’ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

ggg

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ!

Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türksat 6A için geri sayım! Fırlatma için kapsüle yerleştirildiTürksat 6A için geri sayım! Fırlatma için kapsüle yerleştirildi
Türksat 6A için geri sayım! Fırlatma için kapsüle yerleştirildiTürksat 6A için geri sayım! Fırlatma için kapsüle yerleştirildi
Konfederasyonlardan asgari ücretle ilgili açıklama yapılacak!Konfederasyonlardan asgari ücretle ilgili açıklama yapılacak!
Anahtar Kelimeler:
Ceza Kadıköy
En Çok Okunan Haberler
45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

Türkiye'nin konuştuğu olay! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur program yapacak: "Katilin dizisi izlenirse..."

Türkiye'nin konuştuğu olay! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur program yapacak: "Katilin dizisi izlenirse..."

Cumhur İttifakı süreyi uzatmıştı, İBB bir bir geri alıyor

Cumhur İttifakı süreyi uzatmıştı, İBB bir bir geri alıyor

İYİ Parti'nin kurucularındandı, yeni partinin genel başkanı seçildi!

İYİ Parti'nin kurucularındandı, yeni partinin genel başkanı seçildi!

Gizli NATO üssü turizme açılıyor!

Gizli NATO üssü turizme açılıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.