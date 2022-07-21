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Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak istediler! İstanbul Valiliği: 106 kişi gözaltında

21.07.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, sosyal medyadan yapılan çağrıların ardından dün akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildiğini açıkladı. Valilik, müdahale sonucunda 106 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak istediler! İstanbul Valiliği: 106 kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'de dün akşam bir grup izinsiz gösteri yapmak istedi. Polis gruba müdahalede bulunurken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Valiliği, olay ilişkin yaptığı açıklamada "Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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KADIKÖY'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de dün akşam yapılan yürüyüş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, akşam saatlerinde Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan bazı şahıslar tarafından, sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istenmiştir.

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Yapılan çağrılar üzerine; Kadıköy Kaymakamlığınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla eylemin yasaklamasına karar verilmiştir.

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106 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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