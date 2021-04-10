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Kadıköy'de korkutan yangın: 1'i ağır 3 yaralı

10.04.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de korkutan yangın: 1'i ağır 3 yaralı

Kadıköy'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Biri ağır 3 yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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AA

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yangın Kadıköy
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