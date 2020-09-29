Kadıköy'de korkutan yangın! 3 bebek ve 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Yangın saat 00.45 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Özel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İddiaya göre iç kısımda bulunan eşyaların alev alması sonucunda binayı duman sardı. Bina sakinleri merdiven boşluğunun dumanla dolmasından dolayı dışarı çıkamadı.

3 BEBEK VE VATANDAŞLAR İTFAİYE TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından binada bulunanların tahliye çalışmaları başladı. Binanın 3. katında bulunan 3 bebek ve ailesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiyenin merdiven aracında bulunan sepette bulunan itfaiye eri, binanın 3. katında bulunan 3 bebeği sepete aldı. 2 çocuk itfaiye erinin bacağından tutarken, bir bebek ise itfaiye erinin kucağında aşağı indirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN BİNA SAKİNLERİ ÇATILARA ÇIKTI

Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bina sakinlerinin yan binaların çatılarına çıktığı görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri çatı katlarında mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla tahliye etti.

YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)

