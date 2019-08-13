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Kadıköy'de korkutan yangın! Binanın çatısı bir anda alev aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 05:10 | Son Güncelleme

Kadıköy Vural sokakta bulunan bir binanın çatısı bir anda alev aldı.

Kadıköy'de korkutan yangın! Binanın çatısı bir anda alev aldı!

Yangın gece yarısı saat 03:00 sularında meydana geldi. Kadıköy Vural sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı.

Yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada yaşayan vatandaşlar zarar görmeden kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy yangın

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