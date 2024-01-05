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Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı

05.01.2024 09:40 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de bir siteden öğrenci alan ve içinde yaklaşık 10 öğrencinin olduğu servis minibüsü, yaya gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Servisin kaçırılışı güvenlik kamerasına yansırken, servis Pendik'te bulundu. Servisteki öğrencilerin ise şüpheli tarafından bir süre sonra servisten indirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.

Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir sokakta meydana geldi. Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra bir kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli bir süre sonra servisteki öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Servis incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

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O ANLAR KAMERADA

Okul servisinin kaçırıldığı ve servisi kaçıran kişinin Pendik'te sokakta hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖR LASTİĞE BAKMAK İÇİN İNİYOR

Sokaktaki sitenin görevlisi Ahmet Tuğ "Okul servisinin yanında duruyor, lastik patlak diyor. Şoför lastiğe bakmak için iniyor. Şüpheli de içindeki öğrencilerle birlikte aracı kaçırıyor. Bir süre gittikten sonra öğrenci ve hostesi indirip araçla birlikte gidiyor" dedi.

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ÖĞRENCİLERİ İNDİRİYOR

Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu "Bu apartmanın görevlisiyim burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı “diye konuştu.

İÇİNDE OYUNCAKLAR VARDI

Pendik'te servis aracının park edildiği mahallenin sakini Hasan Yıldırım, "Sabah 8'i çeyrek geçe geldiğimde orada minibüs duruyordu. Çalıntı dediler. İçinde çocukların kulaklıkları, oyuncakları vardı. Park lambaları yanıyordu. Polisler orayı kapatmıştı. Arabayı kaçırmışlar. Binaların oraya şerit çekiyorlardı" dedi.

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PANİK YAŞADIK

Mahalle esnafı Serhat Demirbaş, "Kalabalık polis grubu vardı. Duyduğumuza göre Göztepe'den bir servis aracı çalınmış çocuklarla beraber kaçırılmış. Servis aracının başında baya bir polis vardı. Ondan sonra firar edip gitmiş. Panik yaşadık tabi burada esnaf olduğumuz için. Biz farklı bir şey olduğunu düşündük ama Allahtan kimsenin canına bir şey gelmemiş" dedi.

YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy öğrenci servisi
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