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Kadıköy'de polislerin açığa alındığı olayla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kadıköy'de iki polisin açığa alındığı olayda 19 yaşındaki Rana B.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Kadıköy'de polislerin açığa alındığı olayla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Rana B. "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Görevli memura hakaret" suçlarından müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade verdi. İfadesinde dün saat 18.20 sıralarında arkadaşı Zeynep K. ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yürüdüğünü söyleyen Rana B., o esnada sigara içtiği için maskesinin çenesinde olduğunu öne sürdü. Polis memurlarının kendisini "Sen gel bakalım buraya" şeklinde çağırdığını dile getiren Rana B., yanında kimliğinin olmadığını bu sebeple İstanbul kartını polislere gösterdiğini belirtti.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Polislerin kendisine "900 TL ceza yedin, ödersin" dediğini kaydeden Rana B. arkadaşıyla birlikte polislerin yanından uzaklaştığını sonrasında polislerin kendisini tekrar yana çağırdığını ifade etti. Rana B. o sırada çevrede bulunan birçok vatandaşın maskesiz dolaştığını öne sürerek cezaya itiraz ettiğini kaydetti.

POLİS MEMURLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin kendisini polis merkezine götürmek istediğini aktaran Rana B. merkeze gitmek istemediğini, arkasını dönerek yürüdüğünü belirtti. Polisin peşinden gelerek kolunu tuttuğunu ve kolunu ters kelepçe yaparak çelme taktığını kaydeden Rana B. yere düştüğünü dile getirdi. Rana B. polis memurunun o kadar insana rağmen kendisini yerde sürüklemeye devam ettiğini öne sürdü.

Polis memurlarından da şikayetçi olan Rana B. ve Zeynep K. savcının talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan Rana B.'ye polisler ceza kesmiş ve aralarında çıkan tartışma sonucu polisler Rana B. ve arkadaşı Zeynep K.'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında yaşanan gerginlik de sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Valiliği de bugün olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

(DHA)

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