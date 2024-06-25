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  4. Kadıköy'de restoranda korkutan olay! Asma tavan çöktü

Kadıköy'de restoranda korkutan olay! Asma tavan çöktü

25.06.2024 23:43
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Kadıköy Caddebostan'da bir apartmanın giriş katında bulunan restoranın asma tavanı çöktü. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olayda bir kişi yaralandı.

Kadıköy'de restoranda korkutan olay! Asma tavan çöktü

Olay, saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda meydana geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çöken asma tavanın parçalarından dolayı yaralananların tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

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Bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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