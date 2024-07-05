Kadıköy'de sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Kadıköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış kısa sürede hızını arttırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı apartmanların bodrum katındaki ev ve iş yerlerini su bastı. İhbar üzerine itfaiye ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Evlerini su basanlar, kendi imkânlarıyla tahliye çalışması yaptı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

"ZARAR ÇOK BÜYÜK"

Özge Kilerci isimli mahalleli, "Bir anda yağmur yağmaya başladı. Benim evim şuradaki binanın bodrum katında. Camımın yarısına kadar yağmur gelince dışarı çıktık. Rögarlar kapalı zaten. Yandaki inşaata su girmesin diye tabelalarla kapatmışlar. Kapatınca tabi bizim burası diz boyu su doldu. Evleri çoktan su bastı. Yandaki 80 yaşındaki teyzemizin evi de su doldu. Zarar çok büyük. Ekipler daha yeni geldi" dedi.

Ahmet Yıldız ise, "Olacak şey değil. 2 dakikalık mesafede belediye ve itfaiye. Şu hale bak, inanılacak gibi değil" diyerek tepki gösterdi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





