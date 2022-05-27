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Kadıköy'de şaşkına çeviren anlar: Araba ağaç altında kaldı, devrilen ağaçtan dut topladılar

27.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de meydana gelen olayda ağaç parçası devrilen aracın üzerinden yoldan geçen vatandaşlar, ağaçtaki dutları toplamaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken, Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, “Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı” diye konuştu.

Kadıköy'de şaşkına çeviren anlar: Araba ağaç altında kaldı, devrilen ağaçtan dut topladılar

Kadıköy’de park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç parçası devrildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları esnasında yoldan geçen vatandaşlar, devrilen ağaçtaki dutları toplamaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.
Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Rıfkı Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan araç üzerine ağaç parçası devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise ağacı araç üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışma yürüttüğü esnada sokaktan geçen vatandaşlar, araç üzerine düşen ağaç parçasındaki dutları topladı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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“MİLLET DUT TOPLAMAYA BAŞLADI”

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, “Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı” diye konuştu.

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(İHA)

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Kadıköy
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