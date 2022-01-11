Kadıköy'de yaşanan hırsızlık olayı şoka uğrattı! ''Kadınların dış görünüşlerine kandık''

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri, yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden kayıplara karıştı.

20 GÜN ARAYLA GELİP HESAP ÖDEMEDEN GİTTİLER

Durumu fark eden işletme sahipleri kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anlayınca şoka uğradı. Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardından ise diğer kadının restorandan ayrıldığı görülüyor.

''DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE KANDIK''

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme müdürü Seyit Çiçek, “2 kadın şahıs 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Burada bütün personelin emeği var. Pişkinlikle utanmadan bunu yapabiliyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. Altın çalanı, eve gireni gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Üstelik bunu 2 defa yapıyorlar. Kayıtları izleyince şok olduk. Dış görünüşlerine kandık. İnanmamak lazımmış” diye konuştu.

(İHA)

