Kadıköy'deki 130 bin TL'ye kiralık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! "İndirimli kuru temizleme dedi beni yakaladı"

Fenerbahçe'de 130 bin TL'lik kiralık daire sosyal medyada olay oldu. Ekşi Sözlük yazarları, bir emlak sitesinde yayınlanan kiralık mülk ilanını "Fenerbahçe'de 130 bin TL'ye kiralık daire" başlığıyla platforma taşıdı. Kimileri evin fiyatını normal, kimileri de uçuk buldu.

5 ODA 1 SALON, DENİZ MANZARALI...

İlana göre, 130 bin TL aylık kiralama bedeline sahip deniz manzaralı rezidans dairesi 5+1 odaya ve 3 banyoya sahip. 250 metrekare net büyüklüğü var ve 20 katlı binanın 9. katında yer alıyor.

İlanda detaylarında "24 Saat kesintisiz enerji ve sıcak su" ve "İndirimli Kuru temizleme Servisi"nden de bahsediliyor.

İlanda dairenin Bostancı Deniz Otobüsü, Kadıköy Vapur İskelesi, Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı gibi önemli lokasyonlara uzaklığına dair bilgiler de veriliyor.

İŞTE 130 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE İÇİN GELEN YORUMLAR

Sözlük yazarları ise başlık altında düşüncelerini böyle dile getirdi;

"İNDİRİMLİ KURU TEMİZLEME DEDİ BENİ YAKALADI"





