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Kadıköy'deki cinayet kamerada! Yanındaki sevgilisine laf atılınca...

16.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de sokakta yürürken, kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga eden 23 yaşındaki Davut Atakov, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı kameraya yansırken, polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Ali K.Ş.(56)’yı gözaltına aldı.

Kadıköy'deki cinayet kamerada! Yanındaki sevgilisine laf atılınca...

Korkunç cinayet İstanbul'da meydana geldi. Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesinde 14 Ekim Cumartesi saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda Davut Atakov, yolda kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YANINDAKİ SEVGİLİSİNE LAF ATMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Davut Atakov’un olay sırasında yanında bulunan kız arkadaşı S.T.(27)’in ifadesine başvurdu. Genç kız ifadesinde birlikte yürüdükleri esnada 35-40 yaşlarında kirli sakallı, gözlüklü, uzun montlu bir erkeğin kendisine laf attığını, bu nedenle erkek arkadaşıyla kavga ettiklerini söyledi.

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S.T. kavga sırasında arkadaşını bıçaklayan şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirtti.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis yaptığı araştırmada cinayetle sonuçlanan kavga anının da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kız arkadaşıyla yürüyen Davut Atakov’un, yanından geçtikleri kişinin yanına geri döndüğü ve kavga ettiği görüldü.

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GÖZALTINA ALINDI, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Ali K.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden olayda kullandığı bıçak çıktı.

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Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli cinayeti itiraf ederken “Onlar geçerken bana laf attılar. Ben de cevap verince aramızda kavga çıktı. Kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(DHA)


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