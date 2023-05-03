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Kadıköy'deki 'istek şarkı' cinayeti kamerada! Görüntüler ortaya çıktı: 'İstediğimi çal lan' diye bağırıp, sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ı bıçaklamış

03.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'deki 'istek şarkı' cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rıhtımda müzik çalarak şarkı söyleyen sokak müzisyeni Cihan Aymaz, bir anda 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağıran Mehmet Caymaz'ın saldırısına uğradı. Göğsünden bıçaklanan Aymaz, kanlar içinde denize düştü. Sokak müzisyeni Aymaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cinayet anına ait korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'deki kan donduran cinayet dün saat 19.00 sıralarında rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki sokak müzisyeni Cihan Aymaz, müzik çalıp şarkı söylerken Mehmet Caymaz'ın saldırısına uğradı. Alkollü olduğu iddia edilen Caymaz, 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diuye bağırarak Aymaz'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde denize düşen Aymaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'yi kahreden olayla ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı.

"BENİM İSTEDİĞİM ŞARKIYI ÇAL LAN"

Korkunç Olayla ilgili görgü tanığı olarak emniyete götürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Mağol'un ifadesinde, "Cihan, benim yaklaşık olarak 6-7 aydır arkadaşımdır. Saat 16.00 sıralarında iskeleye gittim. Cihan yine hoparlörünü kurdu ve hoparlörden müzik çalarak kendisi de şarkı söylüyordu. Saat 19.00 sıralarında olaydan dolayı adını öğrendiğim Mehmet Caymaz isimli şahıs elinde içki şişesiyle oraya geldi. Elindeki içki şişesini yere bıraktı. Orada alkollü bir şekilde etraftaki insanları rahatsız etti. Sonra rahatsız olunca oradan dağıldılar. Sonra Mehmet isimli bu şahıs Cihan'ın yanına giderek 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı." dediği öğrenildi.

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"DENİZE ELİNDE ÇAKIYLA ATLADI"

Muhammet Mağol'un ifadesinin devamında "Cihan da kendisine 'Tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor' dedi. Ancak Mehmet isimli bu şahıs daha çok sinirlendi. Birden belinden siyah renkli bir çakı çıkardı. Çakıyı düğmeye basarak açtı. Sonra Cihan'a küfür etti. 'Benim dediğimi yapacaksın. Benim dediğim şarkıyı çalacaksın' dedi. Bir anda Cihan'ın üstüne yürüdü. Cihan kendisine bir karşılık veremedi. Mehmet, direkt olarak Cihan'ın göğsüne doğru bıçağı bir kere sapladı. Cihan'ın göğsünden kan akmaya başladı ve Cihan denizin kenarında olduğu için şahsın bıçaklaması ve iteklemesi ile denize düştü. Ardından Mehmet Caymaz da denize elinde çakıyla atladı. Cihan'ı denizin kıyısına sahile doğru kendisi çekti. Denizdeyken Cihan'a tekrar vurmadı.

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"CİHAN DENİZDEYKEN KENDİNDEYDİ"

Cihan denizdeyken kendindeydi. Çırpınıyordu. Cihan'ın elinden tuttuk ve denizden çekerek kaldırıma yatırdık. Mehmet denizden çıkmadı. Orada kaldı. Bekledi. Biz hemen polisi ve ambulansı aradık. Denizin kenarına çıkardığımızda Cihan bayıldı. Bir süre sonra polis geldi. Sonra ambulans geldi. Ambulans hemen Cihan'ı alıp hastaneye götürdü. Deniz polisleri geldi. Mehmet isimli şahsı polisler denizden çıkardılar. Çıktığında elinde çakı yoktu" dediği kaydedildi.

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ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Caymaz Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayışdağı Merkez Camii'ne getirildi. Aymaz için burada cenaze töreni düzenlendi. Baba Hayrettin Aymaz tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aymaz, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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