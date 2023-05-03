11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim... Muharrem İnce'nin oy oranı dikkat çekti; MHP, İYİ Parti'yi yakaladı

Seçimlere 11 gün kala son seçim anketi yayımlandı. ASAL Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasının sonuçlarında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları yer aldı. 2 bin 523 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu. Aynı anket şirketinin bir önceki çalışmasına göre özellikle cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarındaki değişim dikkat çekti. İşte detaylar...

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

ASAL Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında katılımcılara hangi partiye ve cumhurbaşkanına oy verecekleri soruldu. 2 bin 523 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasındaki sonuçlar dikkat çekti.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU OYLARINI ARTIRDI

Bir önceki ankete göre cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını artırdığı görülürken, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları düştü. Özellikle Muharrem İnce'nin oy oranındaki büyük fark gündem oldu.

İKİNCİ TURDA KAZANAN İSİM...

Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.1, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.3, Muharrem İnce yüzde 2.7, Sinan Oğan yüzde 1.9 oy alıyor.

Seçimin ikinci tura kalmasıyla ise Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50.8 oy oranına ulaşarak seçimi kazanıyor.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Öte yandan Nisan ayında yapılan son anket sonuçlarında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2, İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 olarak açıklanmıştı.

Muharrem İnce'nin seçimlere 11 gün kala oy oranındaki 5.7'lik düşüş dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Son seçim anketinde partilerin oy oranları da yer aldı. Buna göre AK Parti yüzde 38,5'lik oy oranıyla birinci parti çıkarken, son bir ayda yüzde 0,3'lük bir düşüş yaşandı.

CHP ise bir ayda oy oranını yüzde 3.5 artırarak yüzde 26.7 ile ikinci parti oldu.

Anket sonuçlarına göre HDP yüzde 9.4 ile 3.; İYİ Parti 8.2 oy oranıyla 4. sırada yer aldı.

MHP YÜKSELDİ, İYİ PARTİ'YE YAKLAŞTI

Nisan ayındaki son ankette 7.4 oy oranına sahip olan MHP yükselişe geçerek yüzde 8.0 oy oranıyla 4. sırada yer aldı.

MEMLEKET PARTİSİ YARI YARIYA OY KAYBETTİ

Bir önceki ankette 4.2 oy oranına sahip olan Memleket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.1'e geriledi.

Söz konusu ankette TİP'in yüzde 1.8; Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1.5 olduğu görüldü.





