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  4. Kadıköy Moda sahilinde dehşet anları! Tasmasız köpek saldırdığı kadını yaraladı

Kadıköy Moda sahilinde dehşet anları! Tasmasız köpek saldırdığı kadını yaraladı

08.08.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Moda sahilinde tasmasız gezdirilen bir köpek dehşet saçtı. Köpeğin saldırısına uğrayan kadın kaçmaya çalışırken yere düştü. Çevredeki vatandaşlar ve sahibi köpeği ayırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü. Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.

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KOLUNDAN YARALANDI

Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.

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Köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)


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Kadıköy köpek moda

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