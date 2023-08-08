Kadıköy Moda sahilinde dehşet anları! Tasmasız köpek saldırdığı kadını yaraladı

Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü. Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.

KOLUNDAN YARALANDI

Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.



Köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)



