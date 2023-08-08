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  4. Kadıköy sokaklarında kargaşa! Polisi tehdit edip "Sıkın bana biber gazını" diye çıkıştılar... Polis kolundan tutarak götürdü

Kadıköy sokaklarında kargaşa! Polisi tehdit edip "Sıkın bana biber gazını" diye çıkıştılar... Polis kolundan tutarak götürdü

08.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Kadıköy'de dün gece saatlerinde ortalık karıştı. Denetim yapan polis ekipleri durdurdukları minibüsün sürücüsü A. K.'nin alkollü olduğunu tespit edip işlem yaptı. Polise mukavemet edip gözaltına alınan A. K.'nin arkadaşları E. F. ve E C. F. ortalığı birbirine kattı, 155'i arayarak şikayet ettikleri polisi bir de tehdit ettiler. Hararetli tartışmaların yaşandığı anlar anbean görüntülendi. Polise dakikalarca direnen E. F. ve E. C. F. de karakolluk oldu.

Kadıköy sokaklarında kargaşa! Polisi tehdit edip "Sıkın bana biber gazını" diye çıkıştılar... Polis kolundan tutarak götürdü

Alkollü araç kullanan arkadaşları gözaltına alındıktan sonra polisin aracı çekmesini engellemeye çalışan E. F. ve E. C. F. Kadıköy sokaklarını gürültüye verdi. Aracı şirkete kayıtlı olduğu için vermek istemeyen arkadaşlar dakikalarca dil döktü. Haksızlık yapıldığını savunan ve 155'i arayan E. C. F. polis ekiplerine "Sıkın bana biber gazını" diyerek çıkıştı.

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ALKOLLÜYKEN ARAÇ KULLANIYORDU

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Bağdat Caddesi üzerinde gece boyunca trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan ve bir şirkete ait olduğu belirlenen minibüsün sürücüsü A. K.'nin yapılan testlerde 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

POLİSE ENGEL OLDU

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Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü.

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SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞLARI ARACIN ÇEKİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Aynı araçta bulunan E. F. ve E. C. F., arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine polise tepki gösterdi. Aracın kendilerine teslim edilmesini isteyen E. F. ve E. C. F., uzun süre polise dil döktü. Aracın şirkete kayıtlı olduğunu ve bu yüzden veremeyeceklerini belirten polisi sürdürmekle tehdit eden E. F. ve E. C. F., telefonla 155'i arayarak şikayetçi oldu.

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"SIKIN BANA BİBER GAZINI"

Denetim noktasındaki polisin yanına gelen E. C. F., "Haksızlık yaptınız. Sık biber gazını. Sıkın bana biber gazını. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155'i de. Sonuna kadar arkasındayım. Avukatlarımı da aradım geliyorlar" dedi. 

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ONLAR DA GÖZALTINA ALINDI

Uzun süre polise direnen E. F. ve E. C. F., aracın çekilmesine engel oldukları ve polise zorluk çıkardıkları için gözaltına alındı.

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(DHA)

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