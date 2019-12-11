Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın davası

Avukatlarının beyanlarına katıldığını ifade eden sanık Ekşi, adli kontrol hükümlerine uyduğunu, verilecek olan kararlara razı olduğunu söyledi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hakan Ekşi katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Duruşmada, ölen Murat Oğuzorhan ve Emre Ağdaş'ın aileleri ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Restorandaki doğum günü kutlaması sonrasında, organizasyona katılanlar ile valeler arasında araç çağırma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, tartışma sırasında sanıklar Mertcan Güven ile Murat Keleşoğlu'nun, doğum günü kutlaması için orada bulunan müşteki sanık Adnan Ayhan'a vurdukları, Ayhan'ın da restoranda vale olarak görev yapan müşteki Ali Gündüz'e vurduğu belirtilen iddianamede, tartışmanın bu şekilde kavgaya dönüşmesi üzerine, başka bir masada arkadaşlarıyla yemek yiyen Emre Ağdaş'ın gürültüyü duyarak dışarıya çıktığı aktarıldı.

Kalabalığa sanıklardan Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın da katıldığı ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı ifade edilen iddianamede, daha sonra sanık Murat Keleşoğlu ve müşteki sanık Adnan Ayhan'ın arabalarına bindikleri sırada silah sesi duydukları, kamera görüntülerinden yapılan tespitte ateş eden kişinin vale Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, ateş etmeden önce de yanında bulunan sanık Hakan Ekşi'nin ise ateş açmasını istediğinin taraflarca duyulduğu, 2 sanığın daha sonra kaçtıkları kaydedildi.