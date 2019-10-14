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Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 01:57 | Son Güncelleme

KADIKÖY Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı.

Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada

Cem TURSUN / İstanbul,(DHA) KADIKÖY Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarını alan DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla olay yerine gitti. Karaya oturan tekneden kazazedeler tahliye edildikten sonra tekne kurtarıldı ve yedeğe alındı. Kurtarma operasyonu saniye saniye DAK-SAR ekibindekilerin kameralarına yansıdı.
(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kameradaKadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada

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