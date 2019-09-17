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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 06:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy'de operasyon yaptı.

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy'de operasyon yaptı. Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen 35 adrese sabah saat 06:00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ KAPILARI KIRDI
Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CADDE ADETA ABLUKAYA ALINDI
Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan Mandıra Caddesi'nde yoğunlaşan operasyonlarda polis adeta caddeyi ablukaya aldı. Caddeye çıkan tüm sokak başları Çevik Kuvvet ve Gece Bekçileri tarafından tutuldu.

GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonuKadıköy'de uyuşturucu operasyonuKadıköy'de uyuşturucu operasyonuKadıköy'de uyuşturucu operasyonu

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