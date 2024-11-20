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Kadın çoban teknolojiye ayak uydurdu! Sürüsünün takibini dronla yapıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.11.2024 12:55
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde çobanlık yapan Kamile Kıvrak, 250 keçiden oluşan sürüsünü daha kolay yönlendirmek ve kurtlardan korumak için drondan faydalanıyor.

Kadın çoban teknolojiye ayak uydurdu! Sürüsünün takibini dronla yapıyor

Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Kamile Kıvrak, eşi ve oğluyla hayvancılık yapıyor. Sabahları yaylada otlattığı sürüsüne çobanlık yapan Kıvrak, hayvanlarının kaybolması ve bölgede yaşayan kurtların hayvanlarına saldırması üzerine çözüm arayışına girdi.

Kıvrak, keçilerini takip etmek için satın aldığı dronu, internetten izlediği videolarla kullanmayı öğrendi. Kamile Kıvrak, kaybolan keçilerini ararken düğün çekimlerinde kullanılırken gördüğü dronun aklına geldiğini söyledi.

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Keçileri kaybolduğu zaman dron ile takip ettiğini anlatan Kıvrak, "Şimdi de gece görüşlüsünü almayı düşünüyorum. Keçiler dronun sesinden ürküyor ve koşarak yerlerine dönüyor. Hem kurdu kaçırmak hem de davarları korumak için çok faydası var." dedi.

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Kıvrak, en büyük sorunlarının birinin de keçilere saldıran kurtlar olduğunu belirten Kıvrak, "Kurtlar olmasa keçilerim kendileri giderler, karınları doyduğunda geri dönerler. Çobana gerek kalmaz aslında. Ama kurtlardan dolayı biraz sıkıntılıyız. Şimdi peşini bırakamıyoruz. Mecbur bir dron ile yolun başında olmak zorundayız." diye konuştu.

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Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ise Kıvrak'ın işini severek yapmasının yanı sıra teknolojiyi de yakından takip ettiğini ifade ederek, dron sayesinde hayvanlarının kaybolmasının önüne geçildiğini söyledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
drone keçi
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