Kadın doğum uzmanı açıkladı: ‘Normal doğum, anne ve bebek sağlığını koruyor'

1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Normal doğumun annenin doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırdığını belirten Opr. Dr. Sezgin, "Enfeksiyon ve komplikasyon riskini azaltan normal doğum, annenin günlük hayatına çok daha kısa sürede dönmesine imkan tanır" diye konuştu.

"BEBEĞİN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Normal doğumun bebek için de yararlı olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Sezgin, "Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, doğum kanalından geçerken faydalı bakterilerle tanışır. Bu da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine ve ilerleyen yıllarda daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlar" ifadelerine yer verdi.

"KORKULAR YERİNE BİLİNÇLİ HAZIRLIK"

Toplumda, normal doğuma dair yanlış inanışların ve kaygıların bulunduğunu dile getiren Opr. Dr. Sezgin, "Anne adaylarının doğru bilgilendirilmesi çok kritiktir. Bilimsel verilerle desteklenen hazırlık süreçleri sayesinde kadınlar doğum deneyimini korkular yerine bilinçli bir güvenle yaşayabilir" şeklinde konuştu.

"ANNE-BEBEK BAĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Opr. Dr. Sezgin, normal doğumun psikolojik boyutuna da değinerek, "Anne ile bebeğin daha hızlı temas etmesi, doğumdan hemen sonra emzirmenin başlaması ve bağ kurma sürecinin hızlanması, hem anne hem de bebek için çok değerlidir" ifadelerine yer verdi.

"DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR SÜREÇ"

Normal doğumun fizyolojik ve doğal bir süreç olduğuna değinen Opr. Dr. Sezgin, şu ifadelere yer verdi:

"Doğal ve sağlıklı bir süreç olan normal doğum, sadece anne sağlığını değil, sağlıklı nesillerin gelişimini de etkiler. 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası vesilesiyle tüm anne adaylarını bilinçlenmeye davet ediyoruz."

(İHA)