KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Kadın doğum uzmanı açıkladı: ‘Normal doğum, anne ve bebek sağlığını koruyor'

Normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, "Enfeksiyon ve komplikasyon riskini azaltan normal doğum, annenin günlük hayatına çok daha kısa sürede dönmesine imkan tanır" dedi.

Kadın doğum uzmanı açıkladı: ‘Normal doğum, anne ve bebek sağlığını koruyor'

1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Normal doğumun annenin doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırdığını belirten Opr. Dr. Sezgin, "Enfeksiyon ve komplikasyon riskini azaltan normal doğum, annenin günlük hayatına çok daha kısa sürede dönmesine imkan tanır" diye konuştu.

"BEBEĞİN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Normal doğumun bebek için de yararlı olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Sezgin, "Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, doğum kanalından geçerken faydalı bakterilerle tanışır. Bu da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine ve ilerleyen yıllarda daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlar" ifadelerine yer verdi.

"KORKULAR YERİNE BİLİNÇLİ HAZIRLIK"

Toplumda, normal doğuma dair yanlış inanışların ve kaygıların bulunduğunu dile getiren Opr. Dr. Sezgin, "Anne adaylarının doğru bilgilendirilmesi çok kritiktir. Bilimsel verilerle desteklenen hazırlık süreçleri sayesinde kadınlar doğum deneyimini korkular yerine bilinçli bir güvenle yaşayabilir" şeklinde konuştu.

"ANNE-BEBEK BAĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Opr. Dr. Sezgin, normal doğumun psikolojik boyutuna da değinerek, "Anne ile bebeğin daha hızlı temas etmesi, doğumdan hemen sonra emzirmenin başlaması ve bağ kurma sürecinin hızlanması, hem anne hem de bebek için çok değerlidir" ifadelerine yer verdi.

"DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR SÜREÇ"

Normal doğumun fizyolojik ve doğal bir süreç olduğuna değinen Opr. Dr. Sezgin, şu ifadelere yer verdi:

"Doğal ve sağlıklı bir süreç olan normal doğum, sadece anne sağlığını değil, sağlıklı nesillerin gelişimini de etkiler. 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası vesilesiyle tüm anne adaylarını bilinçlenmeye davet ediyoruz."

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocukluk çağı hastalığı olarak biliniyordu!Çocukluk çağı hastalığı olarak biliniyordu!
Haftanın ilk günü burçları neler bekliyor?Haftanın ilk günü burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
doğum hamile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.