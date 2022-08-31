Kadın erkek fark etmiyor! Oranlar inanılmaz: Bulaşıcı olabilir

İnsanların ilişkileri olduğunu bildikleri halde aldatma olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürdüler. Araştırmacılar, online aldatmaya maruz kalmanın gerçek hayatta aldatma arzusunu etkileyip etkilemeyeceğini incelemek için üç çalışma gerçekleştirdi.

ERKEKLER ÖNDE

Çoğu insan her türlü sadık olma niyetiyle ilişkilere girerken, araştırmalar erkeklerin yüzde 75'inin ve kadınların yüzde 68'inin bir şekilde aldattığını gösteriyor.

ALDATMA BULAŞICI OLABİLİR

Bir araştırma aldatmanın bulaşıcı olabileceğini ortaya koydu. Reichman Üniversitesi'nden araştırmacılar, başkalarının ilişkileri olduğunu bilen insanların aldatma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Bulgular, ilişkilere maruz kalmanın insanları kendilerini aldatmaya daha yatkın hale getirdiğini gösteriyor. Araştırmacılar, “Aldatma normlarına maruz kalmanın, mevcut ortağa bağlılığı azalttığını, alternatif eşler için arzu ifadelerini artırdığını gösterdik” diye yazdı.



