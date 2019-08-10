Kadın futbol takımının kamp hayali, çekilişle gerçek oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) - KADINLAR Futbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Sivas Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişte 10 günlük kamp kazandı.

Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden ve maçlarına spor salonunda hazırlanan Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı sporcuları, sosyal medya üzerinden bir otelin düzenlediği çekilişe katıldı. Çekiliş sonunda da Isparta'da 10 günlük kamp kazandı. Maddi imkanları yetersiz olan bu nedenle de yıllardır kamp yapamayan futbol takımıbüyük mutluluk yaşadı. Takım 1-10 Eylül arasında gidecekleri Isparta'daki kampta yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Gazi Lisesi Kulüp Başkanı Mustafa Karadağ, "Çocuklarımızın gayretleriyle bir otel tarafından bize 10 günlük kamp hediye edildi. İnşallah Eylül'de oraya gidip, 10 günlük kamp yapacağız. Eğer bu çekiliş olmasaydı, bizim kamp yapmamız imkansızdı. Geçen sene kamp için girişimlerde bulunduk ama olmadı. Sürekli spor salonunda çalışıyoruz. Hedefimiz yeni sezonda şampiyonluğa oynamak" dedi.

'İÇİMİZE HEP BİR DERT OLMUŞTU'

Takım antrenörü Safiye Pınarbaşı ise, "11 yıldır futbolla uğraşıyorum. Her türlü imkansızlıklara karşı buralara kadar geldik. Çabalarımızla 2'nci lige çıkmayı başardık. Maddi imkansızlıklardan dolayı belli bir yere kadar gelebildik. İmkansızlıklarla çok mücadele ediyoruz. Yetkilerden sahip çıkılmasını istiyorum. Burada gelecek vaadeden sporcular var. Bu kulübün kapanmasını istemiyorum. Onların geleceği için, futbol devam ediyor. Bu zamana kadar hiç kamp yapmadık. İçimize dert olmuştu. Maddi imkansızlıklar vardı. Kamp çekilişini sosyal medyadan gördük. Şansımızı denedik. Çekilen kura sonucu kamp bize çıktı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tip bir destek verilmesi çok mutlu edici" diye konuştu.