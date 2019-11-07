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Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'de hibe alarak mermer atölyesi açan Yeliz Yalçın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği ham mermerleri işleyerek ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor - Yeliz Yalçın: - "İlk önce içimde biraz korku vardı ama eşim bana destek oldu. 'Devletin desteğiyle bu işi yapabileceğimi' söyledi" - Yeliz Yalçın'ın eşi Fatih Yalçın: - "Mermer talebinin yüzde 70'ini Kanada karşılıyor. Bunu Amerika, Avrupa ülkeleri Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa takip ediyor"

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Balıkesir'de, 5 yıl önce eşinin tavsiyesi üzerine gittiği girişimcilik kurslarının ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredisiyle mermer atölyesi açan Yeliz Yalçın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği ham mermerleri işleyerek yurt dışına ihraç ediyor.

Yalçın, 5 yıl önce bir mermer firmasında müdür olarak çalışan eşi Fatih Yalçın'a özenerek mermer atölyesi açmaya karar verdi.

Eşinin de desteğiyle KOSGEB, İŞKUR ve Balıkesir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) açtığı kurslara giden Yalçın, daha sonra aldığı hibe ile mermer atölyesine kavuştu.

Atölyesini eşi Fatih Yalçın ile beraber işleten 40 yaşındaki Yalçın, yurdun dört bir yanından getirdiği ham mermerleri işleyerek ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Yeliz Yalçın, AA muhabirine, mermer firmasında çalışan eşinin yanına gittikten sonra bu işi yapmaya heves ettiğini söyledi.

Yalçın, mermer atölyesini kurmak için çok kararlı olduğunu ve başardığını belirterek, "İlk önce içimde biraz korku vardı ama eşim bana destek oldu. 'Devletin desteğiyle bu işi yapabileceğimi' söyledi. İşlediğimiz mermerler Türkiye'nin birçok yerinden buraya geliyor. Bizim ihracatımızın yüzde 80'i Kanada ve Amerika'ya gidiyor. Yurt dışı haricinde yurt içine de fason olarak çalışıyoruz. Dizgihane ve kesimhanemizde 15 kişi çalışıyor." diye konuştu.

- "Büyük bir ihtiyaç var, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

Yeliz Yalçın'ın eşi Fatih Yalçın da aylık kapasitelerinin 3 bin metrekarenin üzerinde olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mermer talebinin yüzde 70'ini Kanada karşılıyor. Bunu Amerika, Avrupa ülkeleri Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa takip ediyor ama büyük alıcı Kanada. Yurt dışındaki alıcımız yine Türkler, bu sebeple dil konusunda da bir sıkıntımız olmuyor. Ülkemizin taşını yurt dışına ihracat ediyoruz, ülkemizin tanıtımını yapıyoruz oradan girdi sağlıyoruz. Tesisimizde genellikle Marmara Adası'ndan dolamit taşını çalışıyoruz. Büyük bir ihtiyaç var, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İkinci olarak Muğla beyazı. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden gelen taşları bir filede birleştirip yurt dışına ihraç ediyoruz."

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