Kadın kuryelik kolay mı? Kadın kuryeliğin gerçekleri: "Sarkıntılık yapıyorlar"

Sedef Karatay

Antalya’da kadın kuryeler, gece mesaisinde yaşadıkları tacizleri, uzun çalışma saatlerini ve mesleğin zorluklarını anlattı. Günde 12–14 saat çalışan kadınlar, "Sarkıntılık yapan oluyor, eve çağıran oluyor" diyerek yaşadıkları riskleri gözler önüne serdi. İşte detaylar…

Antalya’da kurye olarak çalışan genç kadınlar, işin görünmeyen zorluklarını ve yaşadıkları riskleri anlattı. Uzun mesailer, gece çalışmaları ve karşılaştıkları tacizler, kuryelik mesleğinin sadece hızlı para kazanma gibi gösterilmediğini ortaya koydu.

"SARKINTILIĞA CEVABIMIZ SERT OLUYOR"

Antalya’da kurye olarak görev yapan bir genç kız, geceleri yaşadıkları tacizleri şöyle anlattı: “Sarkıntılık yapan oluyor, eve çağıran oluyor. Cevabını sert şekilde veriyoruz. Dişil enerjimiz sıfır.”

Kadın kuryeler, gece mesaisinde karşılaştıkları rahatsız edici durumların sık yaşandığını, ancak bazı müşterilerin de nazik ve saygılı olduğunu belirtti.

GECE MESAİSİ UZAYABİLİYOR, RİSKLER ARTIYOR

Kadın kuryeler, gece çalışmasının sadece geç saatlere kadar çalışmak olmadığını, aynı zamanda farklı bölgelere gitmek anlamına geldiğini vurguladılar: “Gece çalışmaktan şikayetçi değiliz fakat çok fazla uzayabiliyor. Bu da şöyle sıkıntılar yaratıyor; gece farklı farklı bölgelere gidiyoruz, Antalya’nın her yerine gidiyoruz. Gece sarhoşu oluyor, sapığı oluyor… Tabi efendi olanlarda oluyor. Geceleri sarkıntılıkla uğraşıyoruz.”

UZUN MESAİ, YORGUNLUK

Kadın kuryeler günde 12–14 saat çalıştıklarını söylüyor. Kurye olmanın rahatlık getireceğini düşünürken, durumun beklentilerinin aksine olduğunu ifade ettiler: “Günde minimum 12-14 saat çalışıyoruz. Kurye oluruz rahatlarız demiştik ama öyle bir şey olmadı.”

Bir diğer kadın kurye ise gelir-gider dengesine dikkat çekti: “Kuryeciler çok para kazanıyor gibi gösteriliyor ama benim kurye olmadan önce hiç borcum yoktu, şimdi borçtan kurtulamıyorum. Gelirimiz kadar giderimiz oluyor.”

“YAKIN SİPARİŞLERİ TERCİH EDİN”

Kadın kuryeler, müşterilerden de taleplerde bulundu: "Kurye olmak bizim tercihimiz, zorunluluğumuz değil ama lütfen yakın siparişler verin, kilometrelere bakın, teşekkürler."

Bu açıklamalar, kadın kuryelerin gece mesaisi sırasında yaşadığı zorlukları ve riskleri gözler önüne serdi.

