HABER

Kadın mahkumlar duvarı delerek kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gardiyanları etkisiz hale getiren 21 kadın mahkum, firar etti. Firar edenler arasında silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.

Kadın mahkumlar duvarı delerek kaçtı

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kadın mahkumlar hapishanenin duvarını delerek kaçtı.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda Beni eyaletinde 21 kadın mahkum firar etti.

Beni Belediye Başkanı Nyoni Bwanakawa, mahkumların cezaevinin duvarı deldiğini, ardından gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçtığını söyledi.

Firar eden kadınlar arasında, bölgede faaliyet gösteren silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.

Ülkede son yıllarda mahkumlar, sıklıkla cezaevinden kaçarken daha önce kadınların toplu firarına rastlanmamıştı.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar
ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar…ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın mahkum duvar Kongo Gardiyan Afrika

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

'Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşırdı'

'Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar

ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar

ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar…

ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar…

Tsunami vurdu! Müzik grubundan geriye bir tek o kaldı

Tsunami vurdu! Müzik grubundan geriye bir tek o kaldı

3 binden fazla hastaya HIV veya hepatit bulaşmış olabilir

3 binden fazla hastaya HIV veya hepatit bulaşmış olabilir

'Meksika'ya duvar yoksa hükümeti açmıyorum'

'Meksika'ya duvar yoksa hükümeti açmıyorum'

Türkiye IŞİD'i 'ortadan kaldırabilir mi?'

Türkiye IŞİD'i 'ortadan kaldırabilir mi?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.