Kadın milletvekilleri cinsiyet eşitliğini tartışacak

ADEM BALTA- TBMM'nin kadın milletvekilleri, kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve politikada kadın başlıklarının ele alındığı çalıştaya katılacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında Mardin'de 3 gün sürecek bir çalıştay düzenleyecek.

KEFEK Başkanı Canan Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada KEFEK ile BM Kadın Birimi ve Parlamentolararası Birlik ortaklığında gerçekleşecek çalıştayın 30 Kasım Cuma günü başlayacağını ve 3 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini aktardı.

Kalsın, çalıştayın komisyon milletvekilleri ile TBMM kadın milletvekillerini bir araya getireceğini belirterek, Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesine yönelik uluslararası ve ulusal taahhütlerini yerine getirmesini desteklediklerini söyledi.

Çalaştay'da KEFEK üyesi milletvekillerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda karşılaştıkları zorlukları ele alacaklarını vurgulayan Kalsın, "Bu zorlukların üstesinden gelmek için Türkiye ve dünyadaki örnek uygulamaları tartışacağız. Ayraca çalıştayda toplumsal cinsiyete duyarlı Meclis kavramı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme de dahil olmak üzere Meclisin toplumsal cinsiyet hassasiyetini arttırma araçları masaya yatırılacak. KEFEK'in önümüzdeki iki yılın stratejik planlarını ve komisyonun toplumsal cinsiyete duyarlı kanunlar ve politikalar için Meclise nasıl destek vereceğimizi tartışacağız." diye konuştu.

Çalıştaydaki oturumlarda "Politikada kadınlar", "Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği", "Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesinde parlamentoların rolü" ve "komisyon aksiyon planları" başlıkları altında konular tartışılacak.

