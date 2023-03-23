Kadın prezervatifi nedir, nasıl takılır? Kadın kondomu nasıl kullanılır, erkek prezervatifi arasındaki farklar nelerdir?

Cinsel ilişki sırasında farklı nedenlere bağlı olarak bazı koruma yöntemlerine başvurulur. Bu yöntemler arasında en sık tercih edilenin tüm dünyada sıkça kullanılan prezervatif olduğu bilinir. Kondom adı da verilen prezervatif hem kadınlar hem de erkekler için üretilmiş olan bir üründür. Kadın kondomu ve erkek kondomu arasında çok belirgin farklar bulunur. Doğru kullanıldığı sürece yüksek oranda gebelikten ya da birçok hastalıktan kadın kondomu ya da diğer adı ile kadın prezervatifi istenmeyen gebelik ya da cinsel ilişki yolu ile bulaşan hastalıklardan koruyan ürünler arasında yer alır. Hiçbir korunma yönteminde söylenemediği gibi kadın kondomu için de yüzde yüz oranında korunma ihtimali bulunduğu söylenemez.

Kadın kondomu nedir?

Kadın prezervatifinin bir diğer adı da femidomdur. Doksanlı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık olarak 20 cm uzunluğunda üretilir. Poliüretan maddeden yapılır ve vajinanın iç kısmına yerleştirilerek kullanılır. Koruma olasılığının yüksekliği doğru şekilde yerleştirilmesine bağlı olduğu bilinir. Poliüretan isimli madde kullanılarak üretildiği için lateks alerjisi bulunan kadınlar tarafından da kullanılabilir bir üründür. Adet dönemlerinde de kullanılabilir. Erkeklerin ilişki sırasında sertleşme yaşandığı zaman kullanabildiği prezervatiften farklı olarak kadın kondomu kullanımı ilişkiden birkaç saat önce de mümkün olabilir.

Kadın kondomu nasıl takılır?

Kadınlar için prezervatif kullanımı erkek için üretilen prezervatifin tam tersi olarak düşünülebilir. Diyaframa benzer bir şekilde takılır. Kapalı uçta yer alan halka şeklindeki bölüm baş, orta ve işaret parmakları yardımı ile vajina içine yerleştirilir. Bu aşamada işaret parmağı kullanılarak itilir. Ancak bu itme sırasında kadın prezervatifinin kendi çevresinde bükülmemesi gerekir. Prezervatifin dışta bırakılan kısmı, ilişki esnasında genital bölgelerin birbirleri ile temasını engeller. Bu nedenle genital bölgede oluşabilecek siğil ve benzeri durumlar konusunda erkek prezervatifinden çok daha etkili olduğu bilinir.

Kadın prezervatifi üretiminde kullanılan malzemenin özelliği nedeniyle yerleştirilmesinin ardından vücut sıcaklığının etkisine bağlı olarak yumuşar. Bu yumuşama etkisi ile vajinanın duvarına yapışır. Prezervatifin iç kısmı silikonlu bir tür kayganlaştırıcı kaplıdır. Spermleri öldürdüğü bilinen spermisidler kadın prezervatifinde yer almaz.

Kadın kondomu takılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hijyendir. Bu nedenle kadın kondomu temiz ellerle ya da temiz bir eldiven yardımı ile takılmalıdır. Eğer gerekli hijyen ortamı sağlanmazsa ve el vajina ile ya da akıntı ile temas ederse ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Herhangi bir hastalık ya da mikrop söz konusu ise bu hastalık bulaşabilir.

Kadın kondomu nasıl kullanılır?

Kadın kondomu kullananların dikkat etmesi gereken noktalardan biri kondomun doğru ve temiz koşullarda yerleştirilmesidir. Gebelikten korunma ya da cinsel ilişki yolu ile bulaşabilecek hastalıkları engellemek için kullanılabilen kadın kondomunun bazı hastalıkların önüne geçemediği bilinir. Prezervatif koruma oranı erkek prezervatifinde ve kadın prezervatifinde farklıdır. Hamile kalma ihtimali her iki prezervatif kullanımında da söz konusu olabilir. Ayrıca bu iki kullanım pratikliği açısından da farklılık gösterir. Daha kolay takılabilen erkek prezervatiflerine göre kadın prezervatifinin yerleştirilmesi daha zahmetli olabilir.

Kadın prezervatifi ve erkek prezervatifi arasındaki farklar nelerdir?

Kadın prezervatifi (femidom) ve erkek prezervatifi arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir: