Prezervatif kullanım rehberi nedir? Prezervatif nedir, nasıl kullanılmalıdır, ne işe yarar?

Düzenli ve sağlıklı bir cinsel ilişki için alınması gereken bazı önlemler ve dikkat edilmesi gereken durumlar bulunur. İlişki esnasında bulaşabilecek virüslerden, bakterilerden ya da ciddi ve kalıcı hasarlar verebilecek hastalıklardan korunmak da bunlardan biridir. İstenmeyen hamilelik durumları da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alır. Tarihi çok eskilere dayandığı bilinen prezervatifin bir diğer adı da kondomdur. Kondom kullanımı dünyada en sık tercih edilen korunma yöntemlerinin başında gelir. Uzmanlar kondomun yüzde yüz oranında bir koruma sağlayamayacağını söylese de en güvenilir olan yöntemlerin başında kondom gelmektedir.

Prezervatif nedir?

Prezervatif cinsel ilişki sırasında koruma sağladığı bilinen bir ürün olarak tanımlanır. Kondom nedir sorusunun yanıtı da aynıdır çünkü prezervatifin bir diğer adı da kondomdur. Dünyada birçok kişi tarafından tercih edilen kondom ya da diğer adı ile prezervatifin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ya da istenmeyen gebelik ihtimaline karşı koruma oranının yüzde yüz olmadığı bilinir.

İlk kez milattan önce kullanıldığı bilinen kondomun, henüz bir ismi yokken kullanılmaya başlandığı ve duvar resimlerinde yer aldığı bilinir. Önceleri penisin sadece baş kısmını kapatırken zamanla geliştirilerek tamamını içine alır hâle gelmiştir. Kullanımı çok eski tarihlere dayanan kondom on yedinci yüzyılda İtalyan bir bilgin tarafından tanımlanmıştır. Kondom adını ise on sekizinci yüzyılda almıştır. Bin sekiz yüzlü yıllara kadar hayvan bağırsağından üretilmiştir. Bu tarihten sonra ise sentetik maddelerden üretilmeye başlandı.

Prezervatif nasıl kullanılır?

Prezervatifi ya da kondomu takmadan önce paketin tırtıklı tarafından açılması gerekir. Paketin içinden çıkan ürün katlı olarak yerleştirilmiştir. Rezervuar adı verilen haznedeki havanın alınması da önemlidir. Penis sertleşmeden biraz önce takılmalıdır. Rezervuar kısmından tutularak penisin dibine doğru yuvarlanarak yerleştirilir. Prezervatif doğru kullanımı bu şekilde olmalıdır. "Kondom nasıl kullanılır?" sorusunun yanıtı bu şekilde özetlenebilir. Prezervatifin ya da kondomun doğru yerleştirilmesi kullanım amacı doğrultusunda faydalı olabilmesi için son derece önemlidir. Paketi açılan bir ürün yalnızca bir kez kullanılmalıdır.

Kullanmadan ve paketten çıkartmadan önce paket kontrol edilmelidir. Pakette herhangi bir hasar, yırtılma, aşınma, delinme olmaması gerekir. Bir sorun yoksa paket açılabilir ancak açarken kondomun hasar görmeyecek şekilde açılması da önemlidir. Paket açıldıktan sonra kondom takılmadan önce yırtık ya da delinme olma ihtimaline karşı kondom kontrol edilmelidir. Elastik bir yapıya sahip olduğu için tek bakışta kondom üzerindeki hasarlar tespit edilmeyebilir.

Hamilelik düşünülmüyorsa ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bir önlem alınmak isteniyorsa mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. Prezervatiflerin her bedene, şekle uygun yapısının olmasının yanı sıra erkek partnerin de rahat edebileceği ince ya da kalın yapılara sahip olan çeşitleri bulunur. Prezervatif çeşitlerinin geniş olması hemen hemen her zevke hitap etmesi, prezervatif kullanmama sorununu ortadan kaldırmalıdır. Kişiler her ne olursa olsun mutlaka kondom kullanmalıdır. Ayrıca prezervatifin yapısı alerjik reaksiyonlara neden olmayacak şekildedir. Cinsel ilişki boyunca takılı olması gereken kondomun yalnızca orgazm sırasında ve boşalmadan az önce takılması doğru değildir. İlişkiye başlarken takılmalı ve ilişki biter bitmez çıkartılmalıdır.

Prezervatif ne işe yarar?

Prezervatifle korunma cinsel ilişkilerde bireylerin en sık tercih ettiği korunma yöntemidir. Kişilerin prezervatif üretiminde kullanılan maddelere herhangi bir alerjik reaksiyonu söz konusu değil ise herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Birçok cinsel ilişki ile bulaşma olasılığı bulunan hastalıktan prezervatif yolu ile korunmak mümkün olabilir. İstenmeyen gebelik durumlarında da tercih edilir. Ancak prezervatif kullanımının da engel olamadığı bazı virüsler ve hastalıklar bulunur.

Prezervatif kullanmak sağlıklı cinsel ilişkinin yapı taşıdır. Partnerlerin prezervatif kullanması hem kendi sağlıkları açısından hem de partnerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Prezervatif kullanımı herhangi bir bahaneyle ertelenmemeli, atlanmamalıdır. Evli ve nikahlı olmak da prezervatif kullanımına engel olmamalıdır. Sadece hamile kalınmaması için değil cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif mutlaka kullanılmalıdır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarının özellikle de kadınlarda kansere ve ölüme kadar varan ağır sonuçlarının olduğu unutulmamalıdır.

Prezervatif yüzde kaç koruma sağlar?

Prezervatif koruma oranı hakkında birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarla prezervatif yüzde kaç korur sorusunun yanıtı aranmıştır. Ancak yüzde yüz oranına ulaşılamamıştır. Kondomun ya da prezervatifin koruma oranının %98 civarında olduğu söylenir. İki tür koruma sağladığı bilinen prezervatifler hamile kalmaktan da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da aynı oranda koruma sağladığı bilinir.

Prezervatifle AIDS bulaşır mı?

Ölümcül sonuçları olan AIDS, bağışıklık sisteminin kalıcı olarak ve tamamen çökmesi ile gelişir. Bu hastalığın bulaşması için kişiler arası sıvı teması olması gerekir. Cinsel ilişki ile bulaşma oranı bu nedenle çok yüksektir. Doğru kullanım ile prezervatif sayesinde AIDS hastalığına ait olan HIV virüsünün bulaşmaz, bulaş azalır. Ancak her türlü olasılığın bulunduğu gibi AIDS hastalığının da prezervatif kullanımına rağmen bulaşma ihtimali de bulunur. Ancak böyle bir ihtimal olsa bile mutlaka ama mutlaka her cinsel ilişkide kondom kullanılmalıdır.

Partner AIDS geçmişine sahipse cinsel birleşmede mutlaka kondom kullanılmalıdır. Eğer partnerin AIDS ya da diğer hastalık öyküsü bulunmuyorsa cinsel ilişkiye girilmemeli, girilecekse de yine mutlaka kondom kullanılmalıdır. AIDS hem erkekte hem de kadında ağır sonuçlara yol açabilir. AIDS özellikle de kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir.

Kondom AIDSten ne kadar korur?

Kondom ya da prezervatif kullanarak AIDS’ten dolayısıyla AIDS’e yol açan HIV virüsünden korunabileceği bilinir. Ancak her durumda risk gözlemlenebilir. Bu nedenle bir doktora danışmadan böyle bir riske girilmemesi gerekir. Kondom kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de son kullanma tarihidir. Koruma oranı yüzde yüz olmayan kondomların kullanım tarihleri geçtiyse risk oranı daha da artar.

Kondom HIV den korur mu?

HIV’den korunma konusunda en etkin yöntemin kondom ya da diğer adı ile prezervatif kullanmak olduğu bilinir. Kondoma ek olarak sperm öldürücü ürünler de önerilir. Hiçbir korunma yönteminin kesin sonuç vermediğini belirten uzmanlar, kondomun koruma oranı konusunda da net bir bilgi veremezler. Ancak kondomun doğru kullanılması koruma oranını arttırabilmek için önemli bir noktadır.