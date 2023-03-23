Sperm alerjisi nedir, neden olur? Sperm alerjisi nedenleri ve belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Klasik alerji belirtilerine benzeyen semptomlar ile ortaya çıkan sperm alerjisi, seminal plazma hassasiyeti ve semen alerjisi olarak da isimlendirilir. Bu rahatsızlığın temel nedeni, sperm sıvısındaki birtakım maddelerin kadın vücudu tarafından yabancı olarak algılanmasıdır. Normal şartlarda da herhangi bir madde ya da besine alerjisi olan kişilerin, bu faktörlerle temas ettikleri takdirde alerjik reaksiyonlar gösterdiği bilinir. Sperm alerjisi semptomlarının da bu nedenle cinsel birleşme sonrasında ve genelde 10-30 dakika içerisinde geliştiği söylenebilir.

Sperm alerjisi nedir?

Cinsel birleşme sonrasında erkeğin spermine ya da spermin sıvısına karşı olarak kadınlarda görülen vajinal değişiklikler, sperm alerjisi olarak adlandırılır. Ayrıca sperm alerjisi, semen alerjisi ile seminal plazma hassasiyeti şeklinde de isimlendirilir. Bu durumun yaşanmasında etkili olan farklı faktörlere rastlanabilir. Yine sperm alerjisinin belirtileri de bireye ve alerjik reaksiyonun şiddetine göre farklılık gösterebilir. Kimi durumlarda lokal olarak yani yalnızca vajinayı etkileyecek şekilde alerji belirtileri oluşabilir. Bazen ise sperm alerjisi belirtilerinin tüm vücutta görülebilir.

Yaygın olarak bilinen bir rahatsızlık olmasa da sperm alerjisi belirtileri görüldüğü takdirde mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Çünkü bu durum gerek kadınların gerek ise partnerlerinin cinsel yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak sperm alerjisi tedavisi olmayan bir rahatsızlık değildir. Dolayısıyla bu rahatsızlığın belirtileri oluştuğu zaman bir kadın hastalıkları doktoruna danışılarak tedavi planına uyulması mümkündür. Böylelikle uygulanan tetkikler sonucunda belirlenen tedavi planına göre kısa süre içerisinde iyileşme sağlanabilir.

Sperm alerjisi neden olur?

Tıpta sperm alerjisine yol açan kesin bir faktörün saptanamadığı bilinir. Ancak kadın ve erkek vücudunda hem yabancı maddelere hem de mikroplara karşı koruyucu bir bariyer olduğu hatırlatılmalıdır. Vücut bu bariyeri, koruyuculuk sağlamak için oluşturur. Dolayısıyla sperm alerjisinin de bu bariyerin verdiği bir tepki olarak nitelendirildiği söylenebilir. Nitekim sperm sıvısının içeriğinde protein ile çeşitli maddelerin bulunduğu bilinir. Bu maddelerin bir kısmının ise erkekler için doğalken kadın vücuduna yabancı olduğu belirtilebilir.

Özellikle alerjik reaksiyonlara yatkın olan bünyelerde sperm alerjisi belirtilerinin görülmesi olağandır. Dolayısıyla sperm alerjisi nedenleri kapsamındaki temel husus, vajinanın sperm sıvısındaki maddelere karşı tepki vermesidir. Bir başka deyişle sperm alerjisi, kadın vücudu tarafından sperm sıvısındaki bazı maddelerin yabancı madde olarak algılanmasıdır.

Sperm alerjisi belirtileri nelerdir?

Kimi durumlarda lokal olarak görülebilen sperm alerjisi belirtileri bazen de tüm vücutta oluşabilir. Sperm sıvısındaki maddelerin kadın vücudu tarafından yabancı olarak algılanması sonucunda oluşan sperm alerjisinin temel belirtileri arasında vajinada yanma yer alır. Dolayısıyla "Sperm vajinada yanma yapar mı?" sorusu, ilişkiye girilen cinsel partnerin sperm alerjisi mevcutsa "evet" şeklinde yanıtlanabilir. Normal şartlarda cinsel birleşmede farklı nedenlerden dolayı da yanma veya ağrı hissi oluşabilir. Ancak sperm alerjisinde bu yanma hissi yalnızca vajinada görülebildiği gibi vücudun farklı bölgelerinde de hissedilebilir. Sperm alerjisinin yaygın olarak görülen diğer belirtileri ise aşağıdaki gibidir:

Vajinada ağrı ve şişlik

Yine vajinada gelişen kaşıntı ve kızarıklık

Vücutta gelişen klasik alerji belirtileri (kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi)

Yüzde, kolda ya da bacakta oluşan kızarıklık ile kaşıntı

Sperm alerjisi nasıl anlaşılır?

Tıpta semen alerjisi ve seminal plazma hassasiyeti olarak da bilinen sperm alerjisinin belirtileri kimi durumlarda normal alerji semptomları ile karıştırılabilir. Çünkü sperm alerjisinin semptomlarından olan kızarıklık, yanma, şişlik ve ağrı gibi belirtiler bazen vajina haricinde vücutta da oluşabilir. Bu durumda kişilerin farklı bir madde veya çevresel faktöre karşı alerjik reaksiyon gösterdiklerini düşünmeleri olağandır. Ancak spesifik olarak cinsel birleşme esnasında ve sonrasında vajinada alerjik reaksiyonların oluşması, bu konuda bir uzmana danışılması gerektiğini gösterir. Genelde cinsel birleşmeden 10-30 dakika sonra ortaya çıkan bu belirtiler yaşandığı zaman jinekoloğa gidilmesinde fayda vardır.

Sperm alerjisi nasıl geçer?

Cinsel birleşme sonrasında vajinada yanma, ağrı, şişlik, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren bir rahatsızlık olan sperm alerjisinin nasıl tedavi edildiği merak edilir. Bu bağlamda sperm alerjisi tedavisi planlanmadan önce bireylere belli başlı testlerin uygulandığının belirtilmesi gerekir. Çünkü sperm sıvısında antikorların bulunabildiği ve sperm alerjisi belirtileri oluştuğu zaman erkek bireye sperm testi yapılması gerektiği görülür. Yine sperm sıvısındaki antikorların tespit edilmesini sağlayan testlerin yanı sıra kadın bireylere sperm alerjisinin teşhis edilmesi için cilt testleri uygulanabilir. Detaylı bir kontrolün ardından ise sperm alerjisi teşhisinin net bir şekilde yapılması mümkün olur.

Kişide sperm alerjisi olup olmadığı anlaşıldığı zaman tedavi sürecine geçiş yapılabilir. Burada ilk olarak başvurulan tedavi yöntemi ise genelde kadınlarda duyarsızlaştırma ismiyle de bilinen immünolojik tedavilerdir. Yani kadının bağışıklık sisteminde sperme olan duyarlılığın azaltılması amacıyla vajinaya 20 dakika gibi bir süre boyunca sulandırılmış formdaki meninin uygulandığı belirtilebilir. Uygulamada belli bir süre sonra ise konsantrasyonun artırıldığı görülür. Böylelikle neredeyse birkaç hafta içerisinde sperm alerjisi belirtilerinin giderilmesi mümkündür.

Kimi durumlarda sperm alerjisi belirtilerinin kendiliğinden de geçebildiği bilinir. Ayrıca çocuk yapmak istemeyen çiftlerin cinsel birleşme esnasında prezervatif kullanarak sperm alerjisi belirtilerini önlemeleri ya da hafifletmeleri de söz konusu olabilir. Yine de semen alerjisi semptomlarına sahip olan bireylerin, partnerleri ile birlikte bir uzmana danışmaları daha doğrudur. Çünkü bazı bireylerde bu durumun belirtilerinin daha şiddetli olarak görülebildiği ve kortizon tedavisi gerektirdiği bilinir. Dolayısıyla semen alerjisi semptomlarının giderilmesi için en doğru adım, bir jinekoloğa başvurulmasıdır.

