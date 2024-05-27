Kadın sanatçıların sesi yüzde 140 arttı

Bugüne kadar EQUAL Türkiye kapsamında 36 Türk kadın sanatçı ayın EQUAL elçisi oldu ve 200’den fazla kadın sanatçı, Spotify tarafından EQUAL Türkiye çalma listelerinde ağırlandı.

Kadınların seslerini daha çok duyurabilmeleri ve daha çok kişinin onlardan ilham alabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan EQUAL, kadın sanatçıların sesine güç katmaya devam ediyor. Spotify tarafından yayınlanan veriler, Türkiye’de kadın sanatçıların artan başarısını ve gücünü bir kez daha ortaya koyuyor:

EQUAL Türkiye’nin hayata geçtiği 2021 yılından bu yana Türkiye’deki kadın sanatçıların Spotify’daki dinlenme oranı yüzde 140 arttı.

Türkiye’de kadın sanatçıların Spotify’ın editoryal çalma listelerindeki dinlenme sayısı 2023'te, 2022’ye kıyasla yüzde 36 artış gösterdi.

2023 yılı Türkiye Top 50 listesinde yer bulan kadın sanatçı sayısı 2021’den bu yana yüzde 110’un üzerinde artış gösterdi ki bu da kadın sanatçıların Top listelerdeki varlıklarını önemli derecede büyütmeye devam ettiğinin bir göstergesi.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listeleri içerisinde kadın sanatçıların dinleme oranlarında, 2022’den 2023’e yüzde 50’den fazla artış yaşandı.

2021’den bu yana Türkiye’de kadın sanatçıların, Türkiye dışında dinlenme oranları yüzde 130 gibi ciddi bir artış yakaladı.

Spotify’ın Güney Avrupa Bölgesi Sanatçı ve Yapım Şirketli İlişkileri Lideri Carla Armogida, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “EQUAL’ın bu üç yılda hem dünyada hem de Türkiye’de başarmış olduklarıyla gurur duyuyoruz. Sunduğumuz hem editoryal destek hem pazarlama desteği hem de işbirlikleri sayesinde binlerce kadına Spotify platformu içerisinde ve dışında fırsatlar yarattık. Bugüne kadar tüm dünyada 1000’in üzerinde kadın sanatçıyı EQUAL elçisi olarak ağırladık. Ayrıca, EQUAL gibi global programları Türkiye’de hayata geçirmiş olmamız Spotify olarak Türkiye pazarına olan bağlılığımızın önemli bir göstergesi. EQUAL’ın Türkiye pazarında bu derece olumlu şekilde karşılanmış olmasından ve Türkiye’de kadın sanatçıların seslerini hem Türkiye’de hem de dünya çapında geniş kitlelere ulaştırmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu Güneş Melike Şahin Simge Hande Yener Ebru Gündeş Gülşen Sertab Erener İrem Derici Zeynep Bastık

2023’te dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçılar:

Simge Sezen Aksu Zeynep Bastık İrem Derici Güneş Hande Yener Derya Uluğ Gülşen Aleyna Tilki Ebru Gündeş

2023’te en çok dinlenen kadın sanatçılara ait şarkılar:

Aşkın Olayım - Simge NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş 24/7 - ALIZADE, BEGE Yaz Gülü - İrem Derici Diken Mi Gül Mü? -Sibel Can, Eypio Feryat - Hadise Diva Yorgun - Melike Şahin Suçlarımdan Biri - Güneş Zalim - Sezen Aksu NKBİ - Güneş







