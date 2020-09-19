Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyreden Emiş D.’nin kullandığı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064. Sokak kavşağına geldiğinde yaya geçidinden geçmekte olan Hayriye Uzun’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir vatandaş yerde yatan genç kızı 112 ekibi gelinceye kadar şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı. Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Hayriye Uzun, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

