Kadın ve erkeklerin yüz şekillerindeki farklar nelerdir?

Hollywood yanağı çok popüler bir yöntemdir. Erkeklerin kemik ve yağ yapıları farklı olduğu için erkekler tedavi alırken genellikle kadınlara göre daha az yağ alımı gerçekleştirilir. Hollywood yanağı ameliyatı için uygun olan kişiler; yanaklarında çok fazla yağ bulunan, belirgin olmayan yüz hatlarına ve daha kalın yüz hatlarına sahip kişilerdir. Yaratılış gereği hem kadın hem erkeklerin yüz hatları ve bu yüz hatlarına yönelik uygulanan işlemler farklılık gösterir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, hem kadınlara hem de erkeklere özel karakteristik yüz hatları için işlem önerilerini sizler için tüm detaylarıyla anlatıyor. Hollywood yanağı işleminde elmacık kemikleri belirgin ve yüz hatları orantılıdır. Yanaklardaki fazla yağlar alınarak kişi daha canlı ve genç bir görünüme kavuşabilir. İşlem, kişisel tercihe bağlı olarak lokal veya genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir. Uygulama yaklaşık 1 saat sürer ve ağrısızdır. İşlem sonrası sonuçlar 3 hafta içinde görülebilir.

Ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ödem ve şişlik görülebilir. Bu semptomlar normaldir ve cilt soğuk kompreslerle sakinleştirilebilir. İyileşme sürecini daha sağlıklı ve kolay bir şekilde tamamlamak için ilk gün katı yiyecekler tüketilmemesi önerilir. Üçüncü gün ve sonrasında hafif katı gıdalara geçebilirsiniz. Ağız ve diş temizliği ilk hafta ağız içi enfeksiyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hollywood yanağı, ağrısız bir yöntem olmakla birlikte cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle atılması gereken tüm adımlar bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

MASSETER BOTOKS

Diş sıkma problemi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği sürede ilerleyerek kişinin hayat kalitesini düşürecektir. Bununla beraber diş sıkmaya devam edildikçe kişide çene genişlemesi ve yüzün köşeli bir hale gelebilir.

Diş sıkma problemi için yapılan botoks etkisini 4 ila 5 ay koruyabilir. Diş gıcırdatma sorununu ortadan kaldırmak için enjeksiyonun düzenli olarak tekrarlanması gerekir. Masseter botoks yönteminin tercih edilmesinin en büyük avantajı beynin bu hareketi unutabilmesidir çünkü belirli bir süre içerisinde kasılma olmayacaktır.

Uygulanabilecek botoks yöntemi kişinin ihtiyacına ve yüzdeki şekil bozukluğunun derecesine göre değişiklik gösterebilir. Masseter botoks ile kişi sadece soruna çözüm bulmakla kalmaz, aynı zamanda sorunun neden olduğu şekil bozukluğunu da düzeltir. Bu yöntemi kullanarak kişi 4-5 ay içerisinde kendini rahat hissedecektir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte işlemin sonuçları bazen gün içinde olmak üzere iki haftayı bulabilmektedir. Kaslar gevşedikçe ağrı azalacak ve çenedeki ince çizgiler azalmaya başlayacaktır.

BROWN BONE SHAVING

Erkeksi bir yüzün ortak özelliği, belirgin bir kaş kemiğidir. Çıkıntılı kemik profilde görünür ve önden bakıldığında gözlerin karanlık görünmesine neden olur. Kaş kemiğinin küçültülmesinin genellikle yüzlerini daha kadınsı yapmak isteyen hastalar için önerilir. Bu işlemde bu kaş kemiği alnın burun içine düzgün bir şekilde akması için indirilir, gözlerin açılması için göz çevresindeki yörünge kenarları ve kemik küçültülür ve alın yuvarlaklaştırılır ve yumuşatılır. Aynı işlem sırasında saç çizgisini yeniden şekillendirebilir ve alçalabilir ve kaşları daha kadınsı hale getirmek için kaldırabilir ve şekillendirilebilir.

Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde sonuçlar oldukça başarılıdır. Saçın hemen iyi bir şekilde gizlendiği saçın içinde veya saç çizgisinin daha fazla ayarlanmasını sağlayan saçın hemen önünde bir kesi yapılır. Saç çizgisi kesi izlerini genellikle birkaç ay sonrasında kendiliğinden geçecektir.

DOLGU UYGULAMALARI

Genel olarak tercih edilen bir dolgu türü hyalüronik asittir. Yüze hyalüronik asit, ciltle ilgili birçok sorunu etkili bir şekilde çözebilir. Yaşlanmaya bağlı olarak cildimizdeki kollajen ve hyalüronik asit seviyeleri zamanla azalır. Hyalüronik asit dolgu maddeleri uygulanarak cilt altındaki sorunlu bölgelere küçük bir iğne ile ağrısız bir şekilde enjekte edilir. Hyalüronik asit alan kişiler daha pürüzsüz ve elastik bir cilde sahip olur.

Hyalüronik asit yüzdeki derin ve ince kırışıklıkları doldurmak, dudak ve konturları dolgunlaştırmak, göz, yanak, çene ve şakaklara hacim kazandırmak, sivilce izlerini gidermek için kullanılır. Enjekte edilebilir hyalüronik asit, geçici bir dermal dolgu maddesidir.

