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Kadına karşı şiddete "turuncu çizgi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol: - "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz"

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığında, Ankara Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

İl Kadın Kolları Başkanı Varol, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Medeniyetin yüzyıllar boyunca aktardığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinde, kadına ve kız çocuklarına uygulanan kötü muameleyi görmenin mümkün olmadığını dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayırmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak gerekir; 'insanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.' Kadın erkek ayrımı yapmadan bir yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir."

Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olunduğunu, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlandığını belirten Varol, AK Parti döneminde, Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" yasasının Meclis’te kabul edildiğini hatırlattı.

Varol, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir" anlayışıyla gösterdiği özverinin, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için başta erkekler olmak üzere toplumun tüm bireyleri tarafından ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

İl Başkanı Varol, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ilçe başkanları ve çok sayıda kadının katıldığı programın ardından, kadınlar "Beni de duy", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sevgi şifadır", "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz" yazılı turuncu zeminli pankartlarla binanın önünde fotoğraf çektirdi.

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