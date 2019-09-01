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Kadınlar barışa yelken açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

"Dünya Barış Günü" kapsamında 20 kadın yelkenci, Yunanistan'a gitmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 kadın yelkenci, "Dünya Barış Günü" kapsamında Yunanistan'a gitmek üzere denize açıldı.

Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren bir grup kadın yelkenci, başka kadın yelkencilerin de katılımıyla "Yurtta barış, dünyada barış" sloganı ile yeni bir seyre çıktı.

Kadınlar, 5 gün sürecek "Barışa Yelken" etkinliğinde, "Tutku mm", "Nora" ve "Nil" isimli 3 yelkenli tekneyle Kalimnos, Leros, ve Lipsi adalarını kapsayan 106 millik seyir yapacak.

"Tutku mm" isimli 13 metrelik teknenin kaptanı ve ekip lideri Neşe Hasipek, denize açılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, birlikte seyir yaptıkları kadın yelkencilerin sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

Bu etkinliğini ilkini gerçekleştirdiklerini dile getiren Hasipek, "Yunan adalarına gidiyoruz. Bunu her sene yapmak istiyoruz. Lipsi'de 2 gün kalacağız. Orada fotoğraf sergisi açan bir arkadaşımıza da destek olacağız. Kalimnos'ta bekleniyoruz. Lipsi Belediye Başkanı bizi destekliyor. Geleceğimizi biliyorlar." dedi.

Kadın yelkenciler, etkinlik için tekneleriyle Milta Bodrum Marina'dan açıldı.

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