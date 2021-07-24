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Kadınlar da kullanabilecek! Viagra'dan yapılan krem cinsel isteği artırıyor

24.07.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları Viagra'dan yapılan bir kremle kadınların cinsel isteğini artırmaya yardımcı olabileceğini umuyor. Şimdiye kadar yapılan testler, kadınların özel bölgelerine yarım çay kaşığı krem sürmenin kan damarlarını genişlettiğini ve uyarılmayı artırdığını gösteriyor.

Kadınlar da kullanabilecek! Viagra'dan yapılan krem cinsel isteği artırıyor

Viagra 20 yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürüldü ve milyonlarca erkeğin seks hayatını değiştirdi. Ancak küçük mavi hap karşı cinse verildiğinde aynı sonuçları vermedi.

İlaç ayrıca baş ağrısı, mide ağrısı ve mide bulantısı gibi yan etkilere neden oldu. Bir ABD firması ise kadınlarda da etkili olabilecek bir krem geliştirdi. Bilim insanları şimdi geliştirdikleri kremle, libido zayıflığı olan orta yaşlı her üç kadından birinin cinsel işlev bozukluğuna yardımcı olabileceğini umuyor.

CİNSEL ORGANDA KAN AKIŞINI ARTTIRDI

Yapılan ikili testlerde, genital kan akışında düzenli olarak artma olduğu gözlendi ve bu krem bağırsaktan geçmediği için daha az yan etkisi var.

Şimdi ABD'de düşük libidolu 400'den fazla kadını içeren bir deneme devam ediyor.

Krem haftada iki ila üç kez kullanılacak. Gönüllüler ne kadar istekli olduklarını ve orgazm olup olmadıklarını ayrıntılarıyla anlatan bir günlük tutacaklar.

Ancak İngiliz Cinsel Tıp Derneği'nin eski başkanı Dr. Geoff Hackett şunları söyledi: Biraz fayda sağlamasını bekliyorum ama bu çok büyük değil. Uyarılmadaki herhangi bir gelişme, bölgeye dokunmakla ilgili olabilir. Bunun için daha fazla test çalışmasına ihtiyaç duyulduğu açık.

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