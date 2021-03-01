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Kadınlar günü ne zaman? 2021 Dünya Kadınlar Günü hangi gün?

01.03.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Kadınlar günü ne zaman? 2021 Dünya Kadınlar Günü hangi gün?

Her yıl düzenli olarak kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün bu sene hangi tarihte olduğu merak konusu oldu. Kadınlar Günü kutlaması için plan yapmak isteyen vatandaşlar, Dünya Kadınlar Günü tarihini sorgulayıp öğrenmeye çalışıyor. Peki tüm dünyada kutlanan Kadınlar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2021 Kadınlar Günü hakkında merak edilen detaylar...

Dünya Kadınlar Günü kutlaması için geri sayım başlamış durumda. Kadınlar Günü sadece ülkemizde kutlanmamakta, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olarak bilinmektedir. Bugün, insan hakları çerçevesinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarının kutlandığı gün olarak anılmaktadır. Bu özel günün tarihinin hangi gün olduğu sorgulanıyor. Peki Dünya Kadınlar Günü ne zaman?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN?

Herkesin ilgiyle beklediği Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanmakta. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ismiyle de bilinen Dünya Kadınlar Günü 2021 senesinde ise hafta başına yani Pazartesi gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Dünya genelinde kadın erkek eşitliğinin egemen olduğu bir gelecek dileğiyle... Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun...

“Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.”

“Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.”

“Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.”

“Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

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