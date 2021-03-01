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Kadınlar günü ne zaman 2021? Dünya kadınlar günü hangi güne denk geliyor? Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı?

01.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Kadınlar günü ne zaman 2021? Dünya kadınlar günü hangi güne denk geliyor? Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı?

Mart ayına girilmesiyle birlikte insanlar tarafından kadınlar günü ne zaman 2021 şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Özellikle bu sene kadınlar günü hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte bu sene de kutlanacak olan bu özel günün tarihi ve kadınlar günü nasıl ortaya çıktı sorusunun cevabı…

2021 yılında da kutlanacak olan kadınlar günü için kısa bir süre kaldı. Şimdi çok sayıda insan, bu sene dünya kadınlar günü hangi güne denk geliyor sorusunun cevabını merak ediyor. Aynı zamanda tarihçesi de araştırılıyor. İşte detaylar...

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olan Dünya kadınlar günü her sene 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Uluslararası bir gün olan 8 Mart 2021 yılında ise Pazartesi gününe denk gelecek. Bu özel gün, dünyada bazı ülkeler tarafından resmi tatil olarak kabul edilirken bazı ülkelerde de böyle bir uygulama yer almıyor. Kimi ülkelerde protestolar yapılırken kimi ülkelerde ise kutlamalar gerçekleştiriliyor.

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart tarihinin belirlenmesinin arkasında yatan sebebe dair farklı iddialar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Rusya’da çarlığın yıkılmasına neden olan 1917 Şubat Devrimi’nin 8 Mart günü gerçekleşen kadın yürüyüşü ve grevleriyle başlaması. Bir diğer iddia ise 8 Mart 1908 tarihinde ABD’nin New York şehrinde pek çok sosyalist kadın işçinin öncülüğünde miting düzenlenmesi. Bir başka iddia da 8 Mart 1857 tarihinde yine New York’ta bir tekstil fabrikasındaki grevci işçilerle polis arasında çıkan olayda 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesi.

Bunların yanı sıra 25 Mart 1911 tarihinde New York’ta gerçekleşen Triangle Gömlek Fabrikası yangını da çıkış noktası olarak gösterilen iddialar arasında. Birleşmiş Milletler’in resmi internet sitesinde ise 8 Mart gününün çıkış noktası olarak Rusya’da çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi’nin Gregoryen takvimine göre 8 Mart günü kadın eylemleri ve grevleriyle başlamasına işaret ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart gününün Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti.

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Dünya Kadınlar Günü
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