Kadınlar ilişki sırasında neden ses çıkarıyor?

Cinsel ilişki sırasında çıkarılan sesler ile orgazm arasındaki ilişkiyi çözmek isteyen araştırmacıların ilk yönelttikleri soru, bu seslerin orgazma bağlı istem dışı bir refleksten mi yoksa orgazmdan bağımsız olarak gelişen bir eylemden mi kaynaklandığına yönelikti. Bu sorunun aydınlatılabilmesi için cinsel açıdan aktif, yaş ortalaması 21 olan 71 heteroseksüel kadın üzerinde bir anket gerçekleştirildi.

SADECE İLİŞKİ SIRASINDA ÇIKARILAN SESLER SORULMADI...

Anketlerin sonuçlarına göre, kadınlar orgazma nasıl ulaştıkları sorusunun yanıtı olarak ilk sırada mastürbasyonu yerleştirdiler. İkinci olarak ise partnerleri tarafından uyarılmaları yanıtını verdiler. Oral seks, kadınların orgazma ulaşmasını sağlayan 3. seçenek olarak belirtilirken kadınların orgazm olmasını sağlayan yollar arasında en alt sırada penetrasyon geldi. İlginç olan ise kadınların en çok orgazm oldukları zamanın ön sevişme olması.

O SESLERİN NEDENİ ZEVK DEĞİLMİŞ!

Peki sesler kadınlar orgazm olduğunda mı ortaya çıkıyor? Cevap hayır! Araştırmacıların bulgularına göre kadınların çıkardıkları bu sesler, erkek orgazmı esnasında çoğunlukla erkek boşalmadan hemen önce ya da erkeğin boşalması sırasında meydana geliyor. Yani, kadınların ses formundaki tepkileri, kontrol edilemez bir refleks değil, tam aksine partnerinin davranışlarını manipüle etmek ve onun tatmin olmasını sağlamak için bilinçli olarak veriliyor.