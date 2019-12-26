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Kadınlar ilişki sırasında neden ses çıkarıyor?

Betül Kurucu Betül Kurucu
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadın-erkek ilişkileri her daim gizemini koruyan ve araştırmalara konu olmayı başarabilen bir karmaşaya sahip. Ortaya çıkan sonuçlarsa bu konunun neden bu denli üzerinde durulduğunu anlatacak kadar şaşırtıcı olabiliyor. Araştırmacıların odaklandığı son konu ise, kadınların ilişki sırasında çıkardığı seslerin nedenleri oldu. Ortaya çıkan sonuçlarsa düşünülenden çok farklı oldu. Bakın kadınlar ilişki sırasında neden ses çıkarıyormuş...

Kadınlar ilişki sırasında neden ses çıkarıyor?

Cinsel ilişki sırasında çıkarılan sesler ile orgazm arasındaki ilişkiyi çözmek isteyen araştırmacıların ilk yönelttikleri soru, bu seslerin orgazma bağlı istem dışı bir refleksten mi yoksa orgazmdan bağımsız olarak gelişen bir eylemden mi kaynaklandığına yönelikti. Bu sorunun aydınlatılabilmesi için cinsel açıdan aktif, yaş ortalaması 21 olan 71 heteroseksüel kadın üzerinde bir anket gerçekleştirildi.

SADECE İLİŞKİ SIRASINDA ÇIKARILAN SESLER SORULMADI...

Anketlerin sonuçlarına göre, kadınlar orgazma nasıl ulaştıkları sorusunun yanıtı olarak ilk sırada mastürbasyonu yerleştirdiler. İkinci olarak ise partnerleri tarafından uyarılmaları yanıtını verdiler. Oral seks, kadınların orgazma ulaşmasını sağlayan 3. seçenek olarak belirtilirken kadınların orgazm olmasını sağlayan yollar arasında en alt sırada penetrasyon geldi. İlginç olan ise kadınların en çok orgazm oldukları zamanın ön sevişme olması.

O SESLERİN NEDENİ ZEVK DEĞİLMİŞ!

Peki sesler kadınlar orgazm olduğunda mı ortaya çıkıyor? Cevap hayır! Araştırmacıların bulgularına göre kadınların çıkardıkları bu sesler, erkek orgazmı esnasında çoğunlukla erkek boşalmadan hemen önce ya da erkeğin boşalması sırasında meydana geliyor. Yani, kadınların ses formundaki tepkileri, kontrol edilemez bir refleks değil, tam aksine partnerinin davranışlarını manipüle etmek ve onun tatmin olmasını sağlamak için bilinçli olarak veriliyor.

PARTNERLERİ İÇİN YAPIYORLAR

Çalışmanın sonuçlarına göre, durumun farkında olsalar ya da olmasalar da kadınlar, seks sırasında kendi zevklerini ifade etmekten çok, partnerlerinin orgazm olmasına yardımcı olabilmek için ses çıkarıyorlar. Bu ise sekse dair aklımıza bazı senaryoların toplumsal olarak yerleştirilmiş olduğunu yani kafalarımızda cinsel ilişkinin idealize edilmiş bir formunun bulunduğunu ve partnerimizin de bizden bunları beklediği gibi fikirleri haklı çıkarıyor.

Konu üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise hem kadınların hem de erkeklerin, partnerlerinin ideal ön sevişme ve ilişki sürelerine dair algılarının cinsiyetlere dair oluşturulmuş kalıplara, kendilerinin belirttiği bireysel cinsel arzulara oranla daha güçlü bir biçimde ilişkili olduğu belirtilmişti. Yani, cinsel ilişki sırasında kendi arzularını gerçekleştirme motivasyonu, halihazırda bulunmakta olan kalıplar söz konusu olduğunda geri plana itiliyor. Kadınların seks sırasında çıkardığı sesler de, bu doğrultuda erkeği tatmin etme düşüncesinden yola çıkılarak meydana geliyor.

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cinsellik kadın

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