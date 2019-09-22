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KADINLAR SEHER HÜDAYARİ İÇİN SAHAYA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA) Küçükçekmece'de Akdeniz Nur Çelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları İran'da kadınların maç izleme yasağına karşı mücadele eden Seher Hüdayari için sahaya çıktı.  Küçükçekmece'de bulunan Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda Akdeniz Nur Çelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da geçtiğimiz Mart ayında erkek kıyafetinde maça girdiği için, 6 ay cezaya çarptırıldığını öğrenince kendini mahkeme önünde yakana Seher Hüdayari için sahaya çıktı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA)
Küçükçekmece'de Akdeniz Nur Çelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları İran'da kadınların maç izleme yasağına karşı mücadele eden Seher Hüdayari için sahaya çıktı.
Küçükçekmece'de bulunan Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda Akdeniz Nur Çelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da geçtiğimiz Mart ayında erkek kıyafetinde maça girdiği için, 6 ay cezaya çarptırıldığını öğrenince kendini mahkeme önünde yakana Seher Hüdayari için sahaya çıktı. 16.30'da başlayan maçı izlemeye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geldi. Vatandaşlar da anlamlı maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma Kemal Çebi ve Canan Kaftancıoğlu'nun başlama vuruşuyla başladı.

"TARİHİMİZİN EN KÖKLÜ MÜCADELESİ"
Maç öncesi bir konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bizler kadın erkek eşitliğine bütün dünyada inanan insanlar olarak herkes eşittir herkes bütün haklardan eşit derecede istifade eder. Kadınların eşitlik ve hak mücadelesi tarihimizin en eski ve en köklü mücadelesidir" dedi. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu da konuşmasında, “Dünyanın neresinde olursa olsun kadın mücadelesinde bir kadının bile gözünden bir damla yaş aksa bu dünyanın meselesi haline geliyor" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ÜLKEMİZE DÖNERİZ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ YAŞARIZ"
Maçı izlemeye gelen İranlı bir kadın, sevinç ve hüzün birbirine karıştı, biz buraya geldik ve çok sevindik. Sizin bize arka çıkmanız çok güzel. Umarım bizim ülkede de böyle özgürlük olur ve biz kendi ülkemize döneriz ve özgürlüğümüzü yaşarız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kadın futbolcular
-Başkan Kemal Çebi'nin konuşması
-Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması
-İranlı kadın izleyici ile röp.
-Kadın futbolcular ile röp.
-Seyircilerden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

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