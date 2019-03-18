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Kadınlar şimdi bunun için kesenin ağzını açıyor! Yeni trend 'zengin kız yüzü'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

‘Rich Girl Face’ yani zengin kız yüzü 2019’da herkesin istediği plastik cerrahi trendi olma yönünde hızla ilerliyor. Bu eğilim dermal dolgu maddeleri, kimyasal peeling ve botoks enjeksiyonlarını içeriyor.

Kadınlar şimdi bunun için kesenin ağzını açıyor! Yeni trend 'zengin kız yüzü'

Plastik cerrah Dr. Dirk Kremer, 2019'daki en büyük ameliyat eğiliminin 'zengin kız yüzü' adını verdikleri operasyon olduğunu söyledi.

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Sosyal medya aracılığıyla patlama yaratan bu estetik operasyona, özellikle 20 ila 29 yaşları arasındaki kadınlar ilgi gösteriyor.

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Dr. Kremner, ''kadınların özellikle sosyal medya aracılığıyla rağbet gösterdiği bu görünüm şişirilmiş dudaklar, daha sıkı yanaklar, parlayan - pürüzsüz bir cilt ve Louis Vuitton el çantası takmak belirli çevrede hemen fark edilen statü belirleyen özellikler olduğu için buna zengin kız yüzü estetiği deniliyor. Bu şekilde olmak kadınlar için gurur kaynağı olabiliyor'' diyor.

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Adından da anlaşılacağı gibi zengin kız yüzü ucuza mal olmuyor. Dr. Kremner, Restylane ve Juvederm gibi dudak ve yanak dolgu maddelerinin şırınga başına bin 450 TL'ye mal olduğunu ve altı ila 12 ay içinde tekrar uygulanması gerektiğini belirtiyor. Kırışıklık karşıtı enjeksiyonlar bin 116 TL'den yapılıyor.

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