Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi! Kavgayı kayda aldı, isteği şaşkına çevirdi

İstanbul'da iddiaya göre iki kadın markette tartıştı. Tartışma dışarı taştı, kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu.
O sırada bir vatandaş o anları kameraya kaydedip, kadınlardan başka yerde kavga etmelerini istedi. "Çok pardon başka yerde kavga eder misiniz, rahatsız oluyorum da" diyerek kadınlara seslenen vatandaşın rahatlığı şaşkına çevirdi.
Kavga eden kadınlar, bu ilginç isteğin ardından bir an duraksadıktan sonra kaldıkları yerden kavgaya devam etti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.