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Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi! Kavgayı kayda aldı, isteği şaşkına çevirdi

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.04.2024 12:59
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İstanbul'da markette tartışan iki kadın, sokak ortasında birbirine girdi. Saç saça baş başa kavgaya tutuşan kadınları, bir vatandaş telefonu ile kayda aldı. Kavgayı videoya alan vatandaşın, o sırada birbirlerinin üzerinde tepinen kadınlardan isteği ve rahatlığı ise izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

İstanbul'da iddiaya göre iki kadın markette tartıştı. Tartışma dışarı taştı, kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu.

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'BAŞKA YERDE KAVGA EDER MİSİNİZ?'

O sırada bir vatandaş o anları kameraya kaydedip, kadınlardan başka yerde kavga etmelerini istedi. "Çok pardon başka yerde kavga eder misiniz, rahatsız oluyorum da" diyerek kadınlara seslenen vatandaşın rahatlığı şaşkına çevirdi.

2r

KAVGAYA DEVAM ETTİLER

Kavga eden kadınlar, bu ilginç isteğin ardından bir an duraksadıktan sonra kaldıkları yerden kavgaya devam etti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

3r

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İstanbul kavga
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