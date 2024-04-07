Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi! Kavgayı kayda aldı, isteği şaşkına çevirdi

İstanbul'da iddiaya göre iki kadın markette tartıştı. Tartışma dışarı taştı, kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu.

'BAŞKA YERDE KAVGA EDER MİSİNİZ?'

O sırada bir vatandaş o anları kameraya kaydedip, kadınlardan başka yerde kavga etmelerini istedi. "Çok pardon başka yerde kavga eder misiniz, rahatsız oluyorum da" diyerek kadınlara seslenen vatandaşın rahatlığı şaşkına çevirdi.

KAVGAYA DEVAM ETTİLER

Kavga eden kadınlar, bu ilginç isteğin ardından bir an duraksadıktan sonra kaldıkları yerden kavgaya devam etti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.









