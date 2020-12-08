Kadınlarda rahim neden alınır? Rahmi alınan kadın menopoza girer mi?

Günümüz teknolojilerinin ilerlemesi ile beraber tıp alanında da gelişmeler görmek mümkündür. Ameliyatlar da eskisine oranla daha fazla çeşitlilik gösterir. Rahim alma işlemlerinde de bu durum geçerlidir.

Kadınlarda Bulunan Rahim Nedir?

Rahim memeli dişilerinde bulunan ve üç tabakadan oluşan gebelik organıdır. Yapısal olarak olarak armuta benzeyen bir biçimi vardır. Koyu pembe renge sahiptir. Mesane ile rektum arasında bulunur. Rektum kalın bağırsağı anüse bağlayan kısımdır. Mesane de böbreklerden süzülen idrarı bünyesinde barındırır. Rahim aynı zaman uterus veya döl yatağı olarak da adlandırılır. Vücutta yer alan dokusal olarak güçlü organlardan biridir. Çünkü yapısının büyük bir kısmı çok sayıda kas dokusundan meydana gelir. Rahmin Görevi Nedir? Rahim, anne karnında bulunan bir bebeğin gelişmesini sağlayan güvenli bir ortam oluşturur. Aynı zaman bebeği dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korur. Gebelik olmayan dönemler de çok daha küçük boyutlara sahiptir. Gebelik ile birlikte 2-3 kilo ağırlığındaki bir bebeği taşıyabilecek boyuta ulaşır. Bazı hamileliklerde bu rakamlar artabilir. Esnek yapısı ile bebeğin gelişimine paralel olarak genişler. Doğum sonrası tekrar eski formuna döner. Bazı kadınlarda ise deformeler ile birlikte rahimde sarkmalar oluşur. Doktorlar tarafından gerekli müdahaleler gerçekleştirilir. Kimi doğum yapmayı düşünmeyen kadınlar ameliyat ile rahimlerini aldırmaktadır.

Menopoz Nedir ve Kimlerde Görülür? Menopoz kadınlarda meydana gelen doğal bir durumdur. Adet kanamalarının son bulması ve yumurtalıkların işlevini yitirmesi ile oluşur. Genellik ile 45-55 yaşlarında kadınlarda görülür. Kendi içerisinde çeşitli dönemlere ayrılır. Örneğin 40 yaşından önce oluştuğunda erken menopoz adı verilir. Sigara ve alkol kullanımı bu süreci hızlandırır. Aynı zaman aşırı kilo ve genetik faktörler de etkileyici unsurlar arasında yer alır. Eğer doktor müdahalesi ile gerçekleştirilir ise buna cerrahi menopoz denir. Örneğin rahmin dışarıya doğru taşması veya kanser gibi etkenlerde rahim alınır. Doğum esnasında bebeğin plasentadan ayrılmadığı zamanlar da aynı işlem uygulanır. Öngörülen zaman diliminde gerçekleştiğinde ise doğal menopoz olarak isimlendirilir.

Menopozun Vücuttaki Etkileri Nelerdir?

Menopoz döneminde kadınlarda farklı etkiler ortaya çıkar. Yaygın olarak görülenler arasında ateş basmaları ve sinirlilik hali yer alır. Kimi kadınlarda ise cinsel istekte azalmalar, kabızlık ve aşırı dalgınlık gibi belirtiler yaşanır. Genellik ile ani yaşanan soğuk veya sıcak ter basmaları ile birlikte depresif bir tavır yaşanması mümkündür. Bu rahatsızlıklara uykusuzluk problemleri eşlik eder. Menopoz döneminde odaklanma ve unutkanlık sorunları da çoğu kadında görülür. Bu dönemde beslenmeye de dikkat edilmesi gerekir. Bireyde isteksizlik ile birlikte vücuttaki enerji yakım miktarı azalır. Bu sebeple yediklerinize her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekir. Kemik erimesi görülme oranı yüksek olduğundan kalsiyum içerikli gıdalara ağırlık verilmelidir. Fazla tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır. Çünkü tuz miktarı arttıkça kalsiyumun vücuttan atılma oranı da yükselir.

Rahim Alma Operasyonu Neden Yapılır? Rahim neden alınır sorusu özellikle kadınlar arasında yaygınlık ile merak edilen konulardan biridir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşen bir operasyondur. Uterusta miyom adı verilen iyi huylu tümorlar bulunur. Bunlar gün geçtikçe büyük boyutlara ulaşır. Buna paralel olarak miyomlar anormal kanamaların oluşmasına neden olur. Kanamalar vücutta kansızlığa yol açacağından cerrahi müdahale ile rahmin alınması gerekir. Düzenli olmayan normalinden fazla adet kanamalarında ilaçla müdahale edilir. İlaçlara yanıt alınmadığında demir eksikliği ve anemi rahatsızlığı ortaya çıkar. Böyle bir durumda kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için uterusun alınması sağlıklı bir karardır. Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriosis kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Sancılı kasık ağrıları ve cinsel ilişki esnasında şiddetli ağrılara neden olur. Buna bağlı olarak parçacıklı yani pıhtılı kanamalar görülür. Tedaviye yanıt alınmadığında cerrahi işlem uygulanır. Bazı kişilerde rahim dışarıya doğru sarkar. Söz konusu durumun nedeni genetik faktörler veya zorlu geçen doğumlardır. Ayrıca fazla doğum yapmak da etkenler arasındadır. Uterusun dışarıya taşması ile mesanede baskı oluşur. Kişi idrarını tutmakta güçlük çeker. Hekimin uygun gördüğü noktada rahmin alınması gerekir.